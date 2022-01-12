10 пар обуви, которые должны быть у каждой

Белые кроссовки или кеды

Нет ничего более универсального и практичного, чем спортивная обувь. Ты можешь носить ее со всем без исключения, начиная от джинсов-бойфрендов и свитшотов, заканчивая мини-платьями. Кроссовки и кеды добавят крутизны твоему образу!

Туфли на невысоком каблуке

Немного женственности никогда не помешает. Особенно, если эта женственность не будет стоить тебе больших жертв. Классические туфли на небольшом устойчивом каблучке - прекрасный вариант для деловой женщины, которой приходится много времени проводить на ногах и выглядеть при этом на все 100%.

Туфли для вечеринки

Они супернеудобные и ты едва можешь на них устоять? Ради красоты иногда нужно просто потерпеть. Пусть на следующий день ты будешь страдать из-за мозолей и боли, зато закрепишь за собой звание королевы вечеринки.

Обувь на платформе

Без сандалий на платформе невозможно представить летний обувной гардероб, а без ботинок на платформе - осенний. Как ни крути - эта обувь вечный хит!

Сандалии

Сандалии на низком ходу - главный must-have лета. Они выдержат буквально все: экскурсии по неизведанным уголкам города, безумные вечеринки, романтические свидания и прогулки по пляжу.

Балетки

Главное правило выживания для активной женщины: всегда имей под рукой пару балеток. Они всегда останутся трендом вне времени. Желательно иметь не одну пару, а несколько. Одни - простые и классические, а вторые - яркие и ультрамодные.

Лоферы

Лоферами можно дополнить практически любой наряд и при этом не жертвовать комфортом. Сейчас они существуют в тысячах цветов, изготовлены из разных материалов и с разной степенью декора. Но ты никогда не ошибешься, выбрав классические черные лоферы из кожи.

Влагоустойчивая обувь

Сейчас мы говорим не только о резиновых сапогах! В дождь и слякоть надевать красивую обувь всегда жалко. Поэтому мы советуем инвестировать в пару водонепроницаемых сапог, которые напоминают повседневную обувь.

Ботфорты на низком ходу

Высокие сапоги всегда были и будут в тренде. Правда, есть одно "но": для повседневности лучше всего отказаться от высокого каблука. Обувь на каблуке не всегда выглядит уместно и совершенно непрактична.

Ботильоны на устойчивом каблуке

Это лучшая обувь для межсезонья! Осенью носи ботильоны вместе с джинсами скинни - это визуально удлинит ноги, а весной предпочти юбку - это добавит образу женственности.

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