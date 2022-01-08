Как подчеркнуть лучшее и скрыть лишнее с помощью одежды

Правильно подобранный гардероб способен поднять нам настроение, самооценку и даже способствовать в личных и профессиональных успехах. Найти качественную и красивую одежду не так сложно, но даже брендовые и дорогие вещи порой плохо сидят, если выбраны без учета особенностей фигуры. Разбираемся, как при помощи правильно подобранной одежды скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства.

Вертикальная полоска

Полоска - классический тренд, остающийся на пике популярности уже не первый сезон. Дизайнеры любят принт за его графичность и элегантность. Наиболее универсальной является вертикальная полоска, так как она имеет свойство визуально удлинять фигуру и делать ее стройнее. Если вы обладательница пышных форм, то стоит выбирать узкую и частую полоску, а если вы хотите прибавить в объемах и вам нечего опасаться, то широкая полоска - ваш выбор, она способна добавить несколько сантиметров.

Тонкий пояс

Пожалуй, самым легким, а потому и популярным способом скорректировать фигуру является пояс. Тонкий ремешок не только позволит обыграть ваш образ в целом, но и сделает талию более точеной.

Баска

Еще один стильный аксессуар, способный подчеркнуть достоинства и скрыть некоторые недостатки, - это баска. Широкая оборка, пришитая к жакету, топу, юбке и даже брюкам подчеркнет ваши пропорции, обрисует фигуру и скроет лишние складки в области живота. Одежда с этим элементом подойдет не только худеньким девушкам. Благодаря баске бедра выглядят объемнее, а талия - тоньше. Аксессуар делает формы соблазнительными и корректирует их под стандарты "песочных часов".

Колор-блок

Радуга ярких расцветок, захватившая модный мир этой весной, радует глаз, но вместе с тем ставит многих модниц в затруднительное положение. Как правильно выбрать цветную вещь и выглядеть в ней потрясающе? Все просто! Скрыть изъяны фигуры помогут исключительно темные оттенки, а то, что вы хотите подчернуть - светлые.

Стрелка на брюках

Классические брюки со стрелками прекрасно смотрятся и на высоких стройных девушках, и на тех, кто не может похвастаться ростом и идеальной фигурой. Стрелки визуально удлиняют ноги, а потому такие брюки являются выигрышным вариантом и базовым элементом гардероба для всех женщин.

Фасон нью лук

Любите женственные и романтичные образы? Остановите свой выбор на фасоне нью лук (сочетание узкого верха и пышной юбки от талии). Данная модель подчеркнет ваши хрупкие плечи, скроет крупные бедра, а также сбалансирует низ с верхом. А если же ваша фигура в форме прямоугольника, то достаточно будет небольших подплечников и узкого корсета, чтобы создать идеальный силуэт.

Рукав реглан

Реглан подходит всем женщинам без исключения, именно потому он не выходит из моды долгие десятилетия. Стоит только найти оптимальный вариант - и каждая женщина сможет подчеркнуть все свои достоинства, а при необходимости и скрыть недостатки. Бесшовный рукав с плавным переходом плечевой части позволяет изящно прикрыть полные или слишком худые руки, а в сочетании с широким воротником позволит оголить плечи и ключицу, сделав акцент на вашей сексуальности.

Воланы и оборки

Не стоит обходить вниманием и вновь популярные волнистые детали в одежде. Воланы, рюши, жабо просто созданы для того, чтобы скрыть не самые идеальные части тела и сделать акцент на том, чем вы гордитесь. Главное, не надевать вещи с объемными воланами, которые расположены в тех местах, где вы желаете избавиться от лишних сантиметров, ведь этот элемент создает иллюзию объемности. А вот жабо в районе декольте прекрасно подчеркнет имеющиеся формы и даже добавит немного нужного объема.

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