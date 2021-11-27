Как одеться, чтобы взволновать любимого - учимся у Виктории Бекхэм и других - ФОТО

Затрагиваем вопрос, который волнует многих и порой заводит в тупик: как оставаться привлекательной для мужчины (и не только для своего). Секрет, конечно, внутри - в восприятии себя, языке тела, взглядах. Если настройки уверенности в себе верны, то дело остается за малым - стильным гардеробом. Предлагаем позаимствовать некоторые приемы у звездных красоток, которые даже спустя годы отношений могут заставить любимого понервничать.

Виктория Бекхэм

Виктории Бекхэм завидуют тысячи. И речь не только об успешной карьере и даже не о стройности, которой славится экс-участница Spice Girls. Все дело в одном из самых желанных мужчин мира, сердце которого всецело принадлежит ей.