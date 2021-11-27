Как одеться, чтобы взволновать любимого - учимся у Виктории Бекхэм и других - ФОТО

Затрагиваем вопрос, который волнует многих и порой заводит в тупик: как оставаться привлекательной для мужчины (и не только для своего). Секрет, конечно, внутри - в восприятии себя, языке тела, взглядах. Если настройки уверенности в себе верны, то дело остается за малым - стильным гардеробом. Предлагаем позаимствовать некоторые приемы у звездных красоток, которые даже спустя годы отношений могут заставить любимого понервничать.
Виктория Бекхэм
Виктории Бекхэм завидуют тысячи. И речь не только об успешной карьере и даже не о стройности, которой славится экс-участница Spice Girls. Все дело в одном из самых желанных мужчин мира, сердце которого всецело принадлежит ей.
На свидания с Дэвидом Бекхэмом Вики надевает самые высокие шпильки и ультраоблегающие платья. За ними далеко ходить не надо - все из актуальных коллекций ее собственного бренда.
Ирина Шейк
Личная жизнь Ирины Шейк интересует многих, но модель тщательно ее скрывает и не дает комментариев на эту тему. Не так давно мир взорвала новость о ее романе с Канье Уэстом, который продлился всего несколько месяцев, затем папарацци поймали музу дизайнеров выходящей из дома экс-бойфренда и главного ловеласа Нью-Йорка Вито Шнабеля.
Что-что, а заинтриговать бывших модель умеет на все сто. Часто Ирина выходит на прогулки с бывшим возлюбленным Брэдли Купером и их дочерью Леей и делает это максимально эффектно. В ход идут кожаные мини-платья с брутальной обувью и комбинезоны нараспашку - так, чтобы было видно бра.
Хайди Клум
Хайди Клум мастерски удерживает внимание молодого мужа - так, что смотреть на других у него вряд ли есть время и желание. Супермодель щеголяет в мини-платьях и микротопах, смело выходит в свет в абсолютно прозрачных нарядах. Градус соблазнительности поднимается до предела во время совместного отдыха. Дома или на яхте одежда Хайди ограничивается крошечным бикини.
Дженнифер Лопес
Тема возвращения к бывшему в Сети давно стала мемом, но Дженнифер Лопес своим примером показала обратное. По всей видимости, сойтись с Беном Аффлеком спустя 20 лет после расставания и разрыва помолвки было не такой уж и плохой идеей. Главное тому доказательство - светящиеся глаза и улыбки влюбленных. Впрочем, Бену в глаза смотреть порой не так просто - перед гипнотическими декольте Дженнифер не устоять.
Дженнифер Лопес. Фото: Dpa