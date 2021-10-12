Изобретена меняющая размер вместе с полнеющим хозяином одежда

Дизайнеры изобрели универсальные вещи, меняющиеся вместе с комплекцией их полнеющего или худеющего хозяина. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует Daily Mail.

По информации издания, во время пандемии коронавируса широкую популярность обрела flexible fashion ("гибкая мода") - сегмент, для которого характерна оверсайз и унисекс-одежда, адаптирующаяся под изменения во внешнем виде ее владельца.

Так, бренды Hunza G и Frame создали линейку предметов гардероба универсальной посадки. Например, в ассортименте второй марки представлена пара джинсов, размер которых варьируется от 23 до 28 и от 29 до 34. Стоимость вещи составляет 280 фунтов стерлингов. "Секрет в эластичной ткани", - подчеркнул представитель Frame.

В то же время компания Mary Benson продает платья с дополнительным припуском ткани, позволяющем расширить одежду при необходимости. "Каждое платье возможно увеличить как минимум на один сантиметр с каждой стороны - это просто гениально", - пояснила автор материала Радхика Сангхани (Radhika Sanghani).

Американский бренд Universal Standard, в свою очередь, разработал программу Fit Liberty, которая позволяет в течение года обменять бывшие в потреблении вещи в случае изменения размера. Отмечается, что все возвращенные товары отправляются в благотворительные фонды.