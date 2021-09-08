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8 сентября 2021 11:03

Стильная замена - ТОП-3 альтернативы красной помаде

Классика - это несомненно прекрасно, но иногда приходит такой момент, когда любой девушке хочется перемен и чего-нибудь новенького.

Красная помада идеально подходит для вечернего образа, но это не значит, что ее невозможно заменить на другие яркие оттенки. 

Помни главное правило - вместе с яркой помадой стоит использовать карандаш для губ, чтобы сделать четкий контур и избежать неровностей.

Мы подобрали для тебя ТОП-3 альтернативы красной помаде: 

1. Фуксия 

Этот насыщенный цвет прекрасно гармонирует с вечерним макияжем и подходит абсолютно всем девушкам. 

Яркие губы цвета фуксии выделяются на фоне лица, вне зависимости от возраста, типа и его цвета, и привлекают внимание окружающих. А еще помада этого цвета визуально делает зубы белее и ярче.

2. Темно-бордовый

Насыщенный и благородный бордовый идет не всем. 

Обладательницам тонких губ придется отказаться от использования таких тонов, ведь они сделают губы еще тоньше, а также он подчеркивает недостатки кожи, поэтому тон лица должен быть ровным и без недостатков. 

3. Коралловый

Помада такого цвета считается универсальной, поэтому ее могут использовать и молодые девушки, и зрелые женщины. 

Этот оттенок отлично освежает лицо, но при этом и подчеркивает покраснения на коже. 

ivona.bigmir.net


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