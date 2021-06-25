5 модных оттенков для окрашивания волос, которые вам стоит попробовать - ФОТО

Казалось бы, чего только не было в бьюти-индустрии. Но эксперты в этой области не перестают нас удивлять с каждым годом все больше. И одни тенденции и техники сменяются на другие. Так в этом сезоне одним из главных трендов в окрашивании волос остается осветление.

Babylights

В основе этой техники - сочетание окрашиваний балаяж и обычного мелирования. Мастер создает максимально естественный образ, осветляя кончики волос и зону у лица. От натурального выгорания технику окрашивания Babylights не отличить!

Тигровый глаз

Окрашивание "тигровый глаз" - привилегия исключительно брюнеток и шатенок. Особенность этой техники заключается в том, что для акцента на прядях используются только теплые оттенки. "Тигровый глаз" подразумевает создание светло-карамельных бликов на темной основе.

В результате окрашивания на волосах появляется плавный переход от шоколадных к янтарным тонам.

Главное правило тигрового окрашивания - оно должно быть выполнено в теплой гамме, поэтому для мелированных прядей колористы выбирают краску в карамельно-медовой палитре.

Сомбре

Едва мы привыкли к различным вариациям на тему омбре, как оно ушло в прошлое. Ему на смену пришло сомбре. В чем разница - спросите вы. Отвечаем: если омбре - это достаточно резкий переход от темного цвета к светлому, то сомбре - это очень мягкий, почти незаметный переход.

Шатуш

Не менее популярна в 2017 году техника окрашивания шатуш, которая позволяет создать эффект выгоревших волос вместо резкого контраста между темным и светлым цветами. Правда больше эта техника окрашивания подойдет обладательницам длинных волос, демонстрируя игру цветовых бликов во всей красе.

Балаяж

Эта техника сейчас на пике своей популярности. Разница между омбре, сомбре и балаяжем в том, что первая техника окрашивания предполагает резкий переход от одного цвета к другому, вторая - плавный переход. При балаяже окрашиваются отдельные пряди в хаотичном порядке. Такой вариант будет прекрасно выглядеть и на длинных волосах, и на коротких. Более того, этот способ окрашивания считается более щадящим. Лучше всего техника балаяж смотрится на темных волосах.

elle.ua