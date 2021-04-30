30 апреля 2021

отправить статью
5 удачных идей сочетания элегантных и спортивных вещей <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:49

  • 91
5 удачных идей сочетания элегантных и спортивных вещей - ФОТО
7 практик, которые помогут выбраться из психо-помойки

Опросы

11:19

  • 798
7 практик, которые помогут выбраться из психо-помойки
11 женских вещей, на которые мужчины постоянно обращают внимание <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

10:06

  • 1 247
11 женских вещей, на которые мужчины постоянно обращают внимание - ФОТО

30 апреля 2021 12:49

5 удачных идей сочетания элегантных и спортивных вещей - ФОТО

Спортивные вещи не так давно были под запретом вне фитнес-клуба, но в последнее время стали неотъемлемой частью повседневного стиля современной модницы. Узнай, как можно грамотно вписать в свой ансамбль кроссовки и другие вещи!

Белый свитшот, черные штаны джогинги, шапка бини - раньше все это годилось для спортзала, но сейчас именуется стилем спорт-шик, стоит лишь дополнить все это элегантным серым пальто свободного кроя и стильными аксессуарами.

Для тех, кто пока не готов к комбинации "кроссовки и пальто", существует масса другой обуви, которую делает спортивной определенная атрибутика, вроде толстой подошвы, полосок и логотипов.

Как носить кроссовки зимой мы уже решили, но также эту удобную и практичную обувь можно сочетать с длинным кардиганом. Если выдержать стиль в черно-серой гамме, то получится очень стильно и элегантно.

Отличная идея для создания стильного образа в спортивном стиле - это элегантное пальто яркого цвета. Убедись сама, как оно чудесно дополнило образ, состоящий из кроссовок, худи и узких джинсов.

Кроссовки и шуба - тоже вполне интересное сочетание на зиму. Верхнюю одежду, которая раньше ассоциировалась исключительно с классикой теперь не только можно, но и нужно носить с рваными джинсами, толстовками и обувью в спортивном стиле.

edinstvennaya.ua


Просмотров: 91

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

14 апреля 12:14

  • 608
Как найти свой стиль - 4 совета

Мода

12 марта 12:06

  • 1 310
10 модных правил для девушек маленького роста - ФОТО

Мода

11 марта 11:45

  • 972
6 идеальных вариантов маникюра для миндалевидной формы ногтей