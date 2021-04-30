5 удачных идей сочетания элегантных и спортивных вещей - ФОТО

Спортивные вещи не так давно были под запретом вне фитнес-клуба, но в последнее время стали неотъемлемой частью повседневного стиля современной модницы. Узнай, как можно грамотно вписать в свой ансамбль кроссовки и другие вещи!

Белый свитшот, черные штаны джогинги, шапка бини - раньше все это годилось для спортзала, но сейчас именуется стилем спорт-шик, стоит лишь дополнить все это элегантным серым пальто свободного кроя и стильными аксессуарами.

Для тех, кто пока не готов к комбинации "кроссовки и пальто", существует масса другой обуви, которую делает спортивной определенная атрибутика, вроде толстой подошвы, полосок и логотипов.

Как носить кроссовки зимой мы уже решили, но также эту удобную и практичную обувь можно сочетать с длинным кардиганом. Если выдержать стиль в черно-серой гамме, то получится очень стильно и элегантно.

Отличная идея для создания стильного образа в спортивном стиле - это элегантное пальто яркого цвета. Убедись сама, как оно чудесно дополнило образ, состоящий из кроссовок, худи и узких джинсов.

Кроссовки и шуба - тоже вполне интересное сочетание на зиму. Верхнюю одежду, которая раньше ассоциировалась исключительно с классикой теперь не только можно, но и нужно носить с рваными джинсами, толстовками и обувью в спортивном стиле.

edinstvennaya.ua