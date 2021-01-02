Какие украшения будут в тренде в 2021 году - ФОТО

Правильно подобранные аксессуары зачастую помогают сделать образ более живым и интересным, поэтому не стоит их недооценивать. Используйте различные украшения, чтобы расставить акценты в луке, подчеркнуть свои достоинства и помочь аутфиту заиграть новыми красками. Рассказываем, какие украшения купить уже сейчас, чтобы носить весь 2021 год, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Крупные цепи

@andy.cebrian

Цепи давно вернулись к нам из девяностых и давно перестали ассоциироваться только с хип-хоп-культурой. Теперь они дополняют многие наши образы. Причем в любых проявлениях: как ожерелье на шею, украшение для волос, серьги или вместо ремня для сумки. С помощью цепей можно разнообразить даже в привычные повседневные образы. Например, сделать аутфит более ярким и вызывающим или же просто помочь ему заиграть новыми красками. Более того, крупные цепи могут отлично вписаться даже в классический образ - и, как бы парадоксально это ни звучало, сделать его более утонченным.

Жемчуг

Marc Jacobs осень-зима 2020−2021

По-настоящему бессменный тренд в аксессуарах - жемчужные украшения. Их носили еще в 50-х, как Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани", и сегодня они все так же актуальны. Носите жемчужные чокеры в сочетании с тонкими цепочками, ожерелья из жемчуга с необработанным краем и, конечно, элегантные сережки, которые будут переливаться перламутровым цветом.

Моносерьги

Если обратить внимание на прош

Y Project осень-зима 2020/21

едшие показы, то с легкостью можно заметить новый яркий тренд - моносерьги. Это сережка, которая надевается только на одно ухо. Причем чем они крупнее и заметнее, тем лучше. Такой аксессуар позволит сместить весь акцент на лицо и сделать образ более смелым и ярким.

Подвески на тонких цепочках

@kaiagerber

Яркие и массивные аксессуары - это, конечно, хорошо, но минимализм никогда не перестанет быть актуальным. Поэтому в 2021-ом делайте ставку на подвески на тонких цепочках. Идеальный вариант - ожерелье с вашим именем или первой его буквой, как у Кэрри Брэдшоу в "Сексе в большом городе". Сочетайте несколько минималистичных цепочек между собой, чтобы добиться многоярусности.