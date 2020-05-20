Причёски, которые старят - ФОТО

Универсальных причёсок, которые одинаково украсят всех, не бывает. Одним женщинам идут чёлки, а других точно такие же чёлки старят. Кто-то выглядит шикарно с прямыми волосами, а кому-то именно это противопоказано. Так какие причёски грозят нам лишними годами?

Приходит время, когда каждая женщина начинает выбирать для себя одежду и причёску чтобы выглядеть моложе, хотя ещё не так давно главная цель заключалась в том, чтобы быть просто привлекательной. Теперь важно не только подобрать подходящий шампунь для тонких волос и краску, скрывающую первые седые волосы, но и саму причёску сделать правильную.

Какой подвох скрывают в себе самые распространённые стрижки и причёски:

Чёлка

Ухаживать за чёлкой и укладывать её уже не так уж просто, но ещё труднее - правильно отрезать её, ведь от формы и длины чёлки зависит очень многое. Самые коварные - короткие чёлки: молодых представительниц прекрасного пола они превращают в школьниц, а женщинам постарше, наоборот, добавляют возраст. Наиболее неудачной считается длина ровно над бровями, поскольку она ещё и акцентирует внимание на всех несовершенствах лица.

Волосы одной длины

В зоне риска любительницы каре и те, кто привык с детства ходить с длинными ровными волосами. Прямые волосы одной длины идут очень небольшому количеству счастливиц. Тем, кто в эту категорию не входит, обычно предлагают попробовать структурированные причёски и пряди разной длины.

Идеальные высокие причёски

Волосок к волоску, никаких прядей, всё гладко и "прилизано", а если и есть начёс, то строго в рамках моды 60-х. Кому-то это может добавить шарма, а кому-то и пяток годков. В противовес идеальным причёскам, задорные прядки и локоны оживят и омолодят образ.

Пробор посередине

Ровный пробор, сделанный строго посередине, мало кого омолодит. Зато косой пробор подходит большинству женщин.

"Девчачьи" причёски

Хвостики по бокам, косички и прочие милые детские и подростковые причёски хороши только до определённого возраста, потом они будут выглядеть просто глупо.

Пышные причёски

Начёсы, пышная "химия" и торчащие во все стороны волосы возвращают нас в прошлое, а заодно и старят.

И, наконец, каких цветов стилисты советуют избегать, если вам уже "за". Их на самом деле всего два: чёрный и белый. Впрочем, их не рекомендуют и молоденьким девушкам. Выбирайте оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос, можно даже использовать несколько оттенков сразу.

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