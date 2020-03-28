28 марта 2020

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Главная вещь этой весны - Майка-«алкоголичка» <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Главная вещь этой весны - Майка-«алкоголичка» - ФОТО
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28 марта 2020 10:00

Главная вещь этой весны - Майка-«алкоголичка» - ФОТО

Классической мужской майке категорически не везет с неймингом - вспомнить хотя бы русское прозвище "алкоголичка" или английское wifebeater. Зато с модной историей все отлично: ее носили и голливудские мачо в фильмах 50-х, и рок-звезды на концертах в 80-х, и решительно настроенные актрисы в журнальных съемках 90-х.

А этой весной будем носить и мы: дома - с трениками или льняными брюками, вечером - с юбками и брюками из кожи, как на показах Hermès и Bottega Veneta. Стоит вспомнить Джейн Биркин, которая любила носить ее с джинсами клеш и обязательно без бюстгальтера.

Вazaar.ru


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