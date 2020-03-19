Модные яркие оттенки в одежде, которые поднимут настроение - ФОТО

Следить за новостями и статистикой важно, но не стоит забывать и о том, что к нам пришла весна, а вместе с ней - время позитивных эмоций, солнечных дней и ярких нарядов. Даже если вы перешли на home office.

Чтобы вы всегда оставались хозяевами положения и своего настроения, мы составили для вас список жизнеутверждающих цветов. Одеваться в них с ног до головы не обязательно, достаточно добавить яркие акценты в свои образы. Домашние или офисные - неважно. И да, рекомендуем временно отказаться от посещения торговых центров и отдать предпочтение онлайн-шопингу .

СИНИЙ

Глубокий синий - не только главный цвет года, но и оттенок, оказывающий на человека успокаивающее действие. Синяя палитра символизирует безмятежность и размеренность. Так что если вы вдруг почувствовали тревогу, смело надевайте вещи в диапазоне цветов от электрического до сапфирового.

ОРАНЖЕВЫЙ

Какой бы ни была весна, она требует ярких оттенков. В этом сезоне многие модницы вспомнили про оранжевый. Советуем последовать их примеру - оранжевый заряжает жизнерадостностью, энергичностью и помогает взбодриться даже в самые пасмурные дни.

ЗЕЛЕНЫЙ

На пике популярности насыщенные оттенки свежей зелени. Этой весной смело добавляйте травяную палитру в свой домашний и повседневный гардероб. Записывайте в шопинг-лист изумрудную пижаму и пальто - носить можно как вместе, так и по отдельности.

РОЗОВЫЙ + КРАСНЫЙ

Розовый с красным всегда смотрятся эффектно и создают настроение праздника. Строгий по своему характеру красный и немного инфантильный розовый вместе создают уравновешенный дуэт. Так что, присматривая новую пижаму, можете смело покупать верх и низ из разных комплектов.

ЖЕЛТЫЙ

Желтый вселяет оптимизм и приводит в тонус. Однако стоит помнить, что при переизбытке этот непростой цвет может вызывать раздражительность. Добавляйте его в свой гардероб порционно - например, приобретите желтый плащ, брюки или туфли.

Glamour.ru

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