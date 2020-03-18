7 аксессуаров, которые дополнят любой лук - ФОТО

7 обязательных аксессуаров на весну 2020, которые точно вас не разочаруют.

Платок

Без шелкового великолепия вам точно не обойтись весной 2020, ведь только он сможет универсально дополнить любую деталь вашего образа. Многокомпонентность его натуры проявляется в возможностях использования платок или косынку и в качестве украшения для сумки или запястья, стильного аксессуара для волос или классического шейного дополнения. Выбирайте платки самых ярких весенних расцветок, чтобы ни у кого и мысли не осталось, что вы точно разобрались в хитросплетениях современных трендов.

Массивные колье

В данном случае, конечно, мы имеем в виду те, что состоят из цепей и крупных звеньев. Выглядят они очень дерзко - виной всему их безоговорочный панк-характер. Но не думайте, что использовать их нужно только в компании с косухой. Элегантные платья подобные колье избавят от зацикленности на классицизме, а простую белую футболку преобразят до уровня современного арт-тренда.

Крупные серьги

Геометрических форм, невыносимо длинные или с замысловатыми плетениями - выбирайте те, которые смогут украсить именно вас. Весной 2020 подобные серьги смогут добавить вашему образу тех характеристик, которых никак не достичь без помощи украшений. Мы бы рекомендовали носить их и в пир, и в мир - с полосатой рубашкой или джинсовым комбинезоном и, конечно, с роскошным вечерним платьем.

Цепи

Если вам хочется добавить в ваш облик еще больше дерзости и темпераментности, то нет более стильного способа, чем приобрести серьги из цепей. Габаритные или менее заметные, длинные или очень аккуратные - доверьтесь вашему внутреннему фэшн-чутью. И, конечно, не забывайте о том, что у таких украшений есть еще одно явное преимущество - с их помощью очень легко сделать лицо визуально стройнее.

Квадратные очки

Как бы нам не нравилась современная мода на солнцезащитные очки квадратной формы, но мы обязаны вас предупредить, что к лицу они будут точно не всем. Обладательницы круглой или овальной формы лица могут уже сейчас смело экспериментировать со стильной новинкой, а вот всем остальным мы бы порекомендовали искать вдохновения в других силуэтных решениях. Персональная красота всегда превыше остромодных трендов.

Мешковатый клатч

Наш абсолютный и беззастенчивый фаворит, который уже успел влюбить в себя добрую половину мировых модниц. Крупный, такой уютный и милый - он буквально просится к вам на ручки. И почему-то нам кажется, что отказаться от такого милого пухленького чуда весной 2020 вам точно не удастся. Не обращайте внимания на то, что отсутствие ремешков может несколько утяжелить вашу ношу. Концентрируйтесь лишь на том, что в ваших руках настоящий модный тренд, о котором мечтают главные фэшионисты.

Босоножки с ремешками

Не будем повторяться, но без босоножек с многочисленными ремешками вам точно не прожить весной 2020. Они гармонично впишутся в образ в романтической, кэжуальной или деловой стилистике. Представьте только, насколько круто вы будете выглядеть в брючном костюме и невинных босоножках. А как круто они преобразят самое простое платье в цветочный мотив! Выбирайте варианты базовых расцветок, чтобы и в следующем сезоне у вас было полное право наслаждаться комфортом и красотой стильной обуви.

Ivona.bigmir.net

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