Назад, к истокам: новая коллекция Michael Kors - ФОТО

В неспокойные времена людей всегда тянет к вещам - или, лучше сказать, ценностям - вечным. И Майкл Корс этим знанием пользуется уже второй сезон подряд. Не стоит воспринимать слово "пользуется" как упрек - наоборот, обращение дизайнера к классической американе смотрится и поэтично, и красиво. А концепция и вещи, к которым она приложена, выглядят действительно единым целым. В прошлый раз, во время показов весенне-летнего сезона, Корс призывал зрителей разделить с ним кусок традиционного американского пирога и возлюбить ближнего своего, забыв о ненависти. Главным мотивом той коллекции стал стиль преппи - тоже безусловная классика, одна из главных модных ассоциаций с Америкой и ее национальной мечтой. Теперь же дизайнер обращается к загородной эстетике, намекая на побег из мегаполиса и воссоединение с природой - на ферме, в пригороде, где нет места привычным тревогам, суете и FOMO. Где деревья большие, чувства искренние и на разрыв аорты, а люди настоящие, не похожие на картинки из Instagram.

Идеальным саундтреком для шоу стало живое выступление Орвилла Пека - канадского музыканта, которого кто-то называет мужской версией Ланы Дель Рей, кто-то - звездой квир-кантри, кто-то - готического кантри. И это на самом деле важный момент в контексте показа Michael Kors. Потому что сам посыл "вернуться к настоящему, вернуться к истокам", который несет в себе и кантри-музыка, и сегодняшняя коллекция Корса, подразумевает заодно вещи, к которым современное общество - по крайней мере, либерально настроенная его часть, -возвращаться бы не хотело. Это и отношение к женщинам, и отношение к меньшинствам, и настоящий культ маскулинности того времени. Приглашая же стать "голосом" своей коллекции именно Пека, Корс подчеркивает, что говорит об идеальной картинке, идеалистической мечте о прекрасном когда-то, а не о западе по‑настоящему диком с его дикими нравами. Как, впрочем, и сам Орвилл Пек.

Bazaar.ru

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