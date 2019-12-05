Топ-6 главных платьев на эту зиму - ФОТО

Как бы ни была холодна и противна зима, но без красивых платьев вам точно никак не обойтись. Однако, часто оказывается так, что, открывая свой гардероб мы абсолютно теряемся, не понимая, какую модель выбрать, с чем ее замиксовать и как все оформить наилучшим образом. Представляем Топ-6 моделей стильных и романтичных деталей, которые точно не будут долго висеть в шкафу без дела. Каждый из вариантов платьев вы сможете носить чуть ли не каждый день, меняя лишь аксессуары и дополняя его интересными акцентами. В целях экономии денег и времени рекомендуем скорее читать наш материал и запоминать модный рецепт нежного произведения искусства современной моды на зиму 2019/20.

Платье-комбинация

Настоящий мастхэв в вашем гардеробе для любого времени года - платье-комбинация, которое придется по вкусу и любительницам классики, и девушкам, которые обожают фэшн-эксперименты. Зимой 2019/20 мы не предлагаем вам носить его на голое тело - лучше возьмите на вооружение луки с гольфами, футболками и джинсами. Такие многослойные комбинации в комплекте с кроссовками, элегантными пальто будут выглядеть невероятно актуально и очаровательно. Если поверх платья в будуарном стиле наденете свитер-оверсайз, то тоже не ошибетесь. Так вы создадите едва ли не самый стильный модный код нынешнего сезона.

Клетчатый

Если клетка еще не сумела покорить вас, то зимой 2019/20 вы рискуете лишиться остатков самообладания, ведь платья с подобным принтом (особенно в черно-красно оттеночной вариации) - обязательная деталь модного гардероба. Если вы решили остановить выбор на нежном платье с рюшами или воланами пастельных оттенков, то лучше всего замиксовать его с грубыми армейскими ботинками и крутой дубленкой. Микс нежности и дерзости зимой 2019/20 обладает преимуществом фэшн-искушенности.

Рубашка

Деловым дамам зимой 2019/20 точно не прожить без платья-рубашки. Такая модель станет вашим персональным универсальным бойцом, ведь замиксовать вы ее можете и в рамках офисного дресс-кода, и романтичного свидания, и даже праздничной встречи Нового года. Вот только для каждой из комбинаций нужны особые детали. Так для рабочих будней скомбинируйте платье-рубашку с пиджаком-оверсайз, на романтичную встречу наденьте его вместе с широкими джинсами, а на вечеринку 31-го декабря дополните образ блестящими аксессуарами вне зависимости от оттенка вашего наряда.

Вельвет

Данный материал хорош тем, что абсолютно любые вещи в этой категории будут выглядеть уместно как летом, так и зимой. Для прохладного сезона 2019/20 рекомендуем выбирать базовую вещь яркого, но темного оттенка. Например, всяческие тона драгоценных камней могут стать отличным дополнением роскошной ткани. А вот для базовых водолазок и тоненьких свитеров в рубчик, которые вы наденете под платье, выбирайте исключительно нейтральные темные цвета. Так ключевым элементом образа вы сделаете именно уникальную вельветовую вещицу.

Флористика

Зимой хочется окунуться в теплоту, нежность и невероятный комфорт. Понимая желания и эмоции женщин, модные бренды стараются каждую новую коллекцию для морозного сезона дополнять платьями с цветочными мотивами. Нежные ромашки, дерзкие анютины глазки или страстные алые розы - выбирайте принт в зависимости от вашей личности. Лучше всего флористические орнаменты смотрятся на темной ткани, поэтому выбирайте черные миди-платья с воланами на подоле, фасона "футболка" или с элегантным пояском, но обязательно в черных тонах с яркими цветами. Но светлые комбинации также могут стать вашим уникальным фэшн-экспериментом - сочетайте их с "бабушкиными" кардиганами и "сапогами-гармошкой".

Свитер

Зимой 2019/20 поклонницам мини не придется долго страдать, ведь для вас дизайнеры подготовили особенный тренд. Платье-свитер - настоящий хит сезона, который способен согреть, даже несмотря на свою "неуверенную" длину. Выбирайте модели под горло базовых, не слишком вызывающих оттенков, если хотите сделать вещь абсолютно универсальной. А носите платье либо с коричневыми высокими сапогами, либо с армейскими ботинками на грубой подошве - в зависимости от того, какой стиль одежды вам ближе.

Ivona.bigmir.net

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