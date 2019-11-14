5 способов разнообразить зимний гардероб - ФОТО

Несмотря на страстную любовь к объемным свитерам, теплым шарфам и уютным пальто, мы с легкостью можем себе позволить не делать зимний гардероб однообразным. Выгорание наступает примерно в январе, после праздников, но в зависимости от того, насколько привередлива погода, это может произойти гораздо раньше.

Ситуацию несложно исправить: все, что вам нужно сделать, чтобы вдохновиться на обновление личного стиля, - это пролистать пару стритстайл-отчетов. Там легко можно черпать идеи, и следующие 5 образов тому подтверждение.

Клетчатые брюки

Изысканные брюки в клетку - простой способ дополнить ваш образ в холодную погоду. Сочетайте их с пальто или тренчами нейтральных оттенков, свитером в тон и парой аккуратных лоферов, если позволяет температура воздуха, конечно.

Объемный пуховик

Пуховик - лучшая одежда для зимы: универсальный и теплый, он никогда не выходит из моды. В этом сезоне обратите внимание на принтованные варианты и среднюю длину. К такому лучше надевать зауженные джинсы и объемные кроссовки.

Шейный платок

Многослойность - любимый прием, особенно в холодную пору. Соберите свой проверенный образ: свитер крупной вязки и брюки - и придайте ему изысканности, добавив платок с принтом. Если погода совсем холодная, накиньте сверху объемное пальто.

Классическая палитра

Зима не оправдание отказа от красочных вещей, но иногда проверенная десятилетиями черно-белая классика не будет лишней. Кожаное или шерстяное пальто средней длины в паре с кожаными брюками будет выглядеть интересно и не претенциозно. Дополните образ яркой сумкой с принтом.

Многообразие текстур

Разнообразие текстур точно скрасит настроение в серые холодные будни. Если вы идете в офис, выбирайте куртку из искусственного меха с животным принтом или шерстяной жакет с оторочкой из перьев марабу, широкие джинсы и ботинки.

Bazaar.ru

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