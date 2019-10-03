7 главных трендов с Недели моды в Париже - ФОТО

В следующем сезоне дизайнеры взяли курс на упрощение - весной и летом 2020 года нас ждут старые добрые трикотажные топы в спортивном стиле, джинсовые юбки по колено, костюмные жилеты. Последние, как показала прошедшая Неделя моды в Париже, мы будем носить с безрукавками или на голое тело.

Вот 7 главных трендах с Недели моды в Париже:

КОСТЮМНЫЙ ЖИЛЕТ

НЕЖНАЯ РОЗА

РУБАШКИ ОВЕРСАЙЗ

ДЖИНСОВАЯ ЮБКА

УЛЬТРАДЛИННЫЕ БРЮКИ

ПРОЗРАЧНЫЕ ТКАНИ

ДОМАШНЯЯ МАЙКА

Н. Гасымова

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