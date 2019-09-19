19 сентября 2019

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19 сентября 2019 11:18

Новый принт и еще больше костюмов в коллекции Prada - ФОТО

Осенняя коллекция Prada была одной из самых ярких за последние несколько лет: принты с невестой Франкенштейна, прически как у Уэнсдей Аддамс и черные кружева запали всем в душу надолго. Этот показ дал старт и разговорам о возвращении на подиумы (а значит и в жизнь) мрачной, темной романтики.

Однако, как сообщает Lady.Day.Az,  после ударной осени Миучча Прада вернулась к спокойствию - вместо графичных монструозных портретов, которые украшали вещи прошлого сезона, в ней появляются геометрические принты, не привлекающие слишком много внимания. Вместо объемного декора из увядающих цветов - скромные ветки папоротника или чего-то очень на него похожего. Вместо кружев - закрытые костюмы с юбками по колено. Вместо военных курток с могучими плечами - классические пальто. А вместо свитшотов с полосатыми рукавами и невестой Франкенштейна в молниях - облегающие трикотажные топы нарочито непримечательного серого цвета. Все веселье на этот раз сосредоточено в отделе аксессуаров: здесь и ожерелья из огромных ракушек, и шляпки на любой вкус, от плетеных соломенных кепок до позолоченных панам.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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