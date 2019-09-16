16 сентября 2019

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Новая коллекция Victoria Beckham - Костюмы из 70-х и свободные платья <span class="color_red">- ФОТО</span>

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16 сентября 2019 11:00

Новая коллекция Victoria Beckham - Костюмы из 70-х и свободные платья - ФОТО

Виктория Бекхэм, в отличие от многих своих коллег, 80-ми не прониклась - и в своих коллекциях эту актуальную тему с обязательными аршинными плечами и россыпями пайеток обошла стороной. Вместо этого реверанс дизайнер сделала в сторону предшествовавших им 70-х - десятилетия стилистически куда более спокойного.

Как сообщает Day.Az, костюмы с широкими брюками и прямыми жакетами, миди-юбки и простые блузы, вездесущая гусиная лапка и водолазки, выглядывающие то и дело из рубашечных воротов, - приметы как раз той эпохи. Романтичные ноты, больше напоминающие о еще более дальнем (и, вероятно, не совсем реалистичном) прошлом, когда каждый второй был поэтом, добавляли детали: жабо, банты и оборки.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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