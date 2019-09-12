12 сентября 2019

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Яркая коллаборация Tommy Hilfiger с Зендаей <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Яркая коллаборация Tommy Hilfiger с Зендаей - ФОТО
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12 сентября 2019 15:31

Яркая коллаборация Tommy Hilfiger с Зендаей - ФОТО

Коллаборация Томми Хилфигера и Зендаи, главной представительницы поколения Gen Z в моде, продолжилась так же шумно и ярко, как началась. Второй сезон продолжает вечный праздник, что стартовал в первой совместной коллекции - на дворе все те же 70-е, переходящие в 80-е, модели так же улыбаются зрителям и даже танцуют на подиуме.

Как сообщает Lady.Day.Az, не изменился, несмотря на смену локации, (ей стал Apollo Theater, заполучить который Зендая и Хилфигер мечтали с самого начала сотрудничества и забронировали сразу после парижского показа) и общий посыл шоу: свобода, равенство, разнообразие. Модели разных возрастов, разных фигур, разного происхождения - это точно не тот случай, когда diversity себе приписывают просто для галочки.

Сама коллекция получилась яркой, броской, веселой, то есть ни капельки не концептуальной, что сегодня на самом деле вызывает исключительно радость. Сияющие пиджаки и сияющие платья, юбки вразлет и штаны под змею, лихие шляпы и огромные банты на шеях, бархатные костюмы и горошек, рассыпанный буквально повсюду.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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