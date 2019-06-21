Селена Гомес показала главный цвет маникюра этого лета - ФОТО

Селена Гомес умеет задавать beauty-тренды. Достаточно вспомнить, как в прошлом году она вернула в моду густые челки. На этот раз популярная исполнительница предлагает менее радикальный тренд и диктует, какой оттенок лака для ногтей будет самым актуальным этим летом - сочный оранжевый.

Как сообщает Lady.Day.Az, правильный оранжевый цвет не только выглядит эффектно, но и будто дарит коже дополнительное свечение. К слову, на этот раз тренд обозначила не сама певица, а звездный мастер маникюра Том Бачик, который опубликовал снимок безупречных ногтей Гомес в своем аккаунте.

Н. Гасымова

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