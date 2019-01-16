Американская певица встретила Новый год в платье от азербайджанского дизайнера - ФОТО

Американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти встретила Новый 2019 год в платье от азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, который продолжает покорять сердца американских знаменитостей образами из новой коллекции своего бренда Afffair.

Напомним, что ранее в нарядах бренда Afffair были замечены суперзвезды Бейонсе, Джей Ло и Аврил Лавин.

Наряды Руфата Исмаила звезды выбирают и для съемок в глянце. Например, русская модель и певица Анна Альбрехт в фотосессии для разворота журнала L'Officiel Baltics выбрала наряд от азербайджанского дизайнера. Чуть ранее популярная американская певица Лорен Хурэги (Lauren Jauregui) в соблазнительном образе предстала перед читателями журнала Galore, а американская танцовщица Лекси Пантера выбрала наряд от Руфата Исмаила для фотосессии в журнале Vulkan.

Наряды бренда Afffair знаменитости выбирают и для красных дорожек. Супруга американского репера Juicy J - Регина Перера, например, появилась в платье от азербайджанского дизайнера на новогодней вечеринке GQ Men. Кстати, в подобном платье бразильская модель Алана Тапиглиани (Alana Tapigliani) также позировала для новой фотосессии.

Н. Гасымова

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