Самые модные головные уборы этой зимы - ФОТО

Шапка - это не просто комфорт и тепло, а еще и модный элемент, который дополнит образ. И если вариантов верхней одежды в вашем шкафу может быть не так уж много, то чередуя головные уборы, каждый раз можно выглядеть по-новому.

Балаклава

Пожалуй, самый противоречивый тренд этого сезона. Тот, кто решится на этот модный эксперимент, воистину заслуживает звания заядлого fashionista.

Gucci, Calvin Klein и, даже более классические Chanel, обратились к постсоветскому модному наследию и выпустили на подиум моделей облаченных в балаклавы разных цветов и фасонов.

Полосатые, однотонные, с прорезями только лишь для глаз или отверстием для всего лица: балаклавы есть на любой вкус, если они вообще в вашем вкусе. Любителям эпатажных образов точно стоит попробовать.

Берет

Девушка в берете - плотно укоренившийся образ типичной француженки. И, довольно, обманчивый. Но то, что этот берет обладает каким-то особым шармом - это факт.

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Не обязательно носить берет только в паре с элегантным пальто. В эпоху смешения стилей берет можно носить как с огромным пуховиком, создавая довольно интересное сочетание, так и с объемной дубленкой или шубой. Он придаст женственности образу и сделает его более легким.

Панама

Если при упоминании "панамы" воображение рисует только море и пляж, то спешим вас переубедить: панама вполне уместна и в городском пейзаже, особенно если она вязаная. Кроме того, панама - отсылка к шляпе-колокольчику, модной в прошлом веке.

Сегодня существует множество вариаций утепленных панам, которые будут смотреться как с шубой, так и с пуховиком, идеально довершая образ. Здесь мы, опять-таки, играем в смешение стиля ретро и casual. Особенно интересно смотрится этот головной убор с различными принтами.

Шапки крупной вязки и элементами декора

Самые обычные шапки, к которым мы так привыкли, станут самыми необычными, если их дополнить яркими деталями: брошами из разноцветных камней, причудливыми узорами, пайетками, логоманией и слоганами. Если хотите разбавить скучный зимний образ, то такие элементы на шапке точно сделают его более нарядным.

Н. Гасымова

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