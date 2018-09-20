20 сентября 2018

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20 сентября 2018 11:30

Самые модные прически этой осени - ФОТО

Модные прически этой осени выглядят очень просто, но тем не менее стильно и интересно. Самое главное, они легки в исполнении. Lady.Day.Az представляет 5 вариантов пичесок, которые легки в исполнении и подходят каждой:

Влажные волосы  

Гладкие и ровные волосы с "влажным" эффектом - это классика. Но не всегда в хорошем смысле. Было время, когда прическу с "эффектом влажных волос" порицали и советовали оставить далеко в "нулевых".

Однако, она преобразилась и теперь выглядит очень круто. И особенно интересно смотрится под деловой образ.  

Сложный пучок  

Оставь растрепанные гульки, которые ты делаешь перед походом в душ там же. Сейчас в тренде сложные, роскошные пучки, которые выглядят так, словно ты снизошла с картины импрессиониста.

А если украсить пучок заколками или платком, как на показе Tom Ford, то будет вообще роскошно.  

Объемный объем  

Длинные распущенные волосы с объемом на макушке, как в 80-х - это про осень 2018. Отличный вариант прически, как для вечернего образа, так и смелого каждодневного.  

Гладкий хвост

Низкий, гладкий, как говорят в народе, зализанный хвост - это оно. Идеальная прическа для ежедневного образа и поддержания амплуа деловой леди. 

Объемные кудри  

Небрежные объемные локоны - тренд этого лета, который перекочевал в осень. Добавь своим кудрям текстуры с помощью соляного спрея и у тебя получится просто роскошная прическа на осень 2018.  

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