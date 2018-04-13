Не расслабляемся - 11 правил эффективной работы из дома - ФОТО

Многие люди мечтают перестать ходить в офис, сменив его обстановку на любимую комнату. Однако те, кто уже попробовал сделать это, знают не понаслышке, что дома совсем не так просто сохранить рабочий настрой и, главное, свою эффективность как специалиста. Рассказываем о том, как избежать скуки в знакомых стенах и не остановиться в продвижении по карьерной лестнице.

КАК НА РАБОТУ

Обустройте рабочее пространство

Первое и самое главное правило успешной работы из дома - это грамотно обустроенное рабочее пространство. Далеко не у всех есть возможность, как в голливудских фильмах, выделить себе целый кабинет для этой цели, однако это вовсе и не обязательно. Вполне достаточно будет стола, очищенного от всех лишних мелочей, удобного стула и всяких полезных принадлежностей, нужных по делу, вроде блокнота, ручки, календаря и, может, книги с полезными советами по вашей специальности. Грамотно обустроенная зона поможет вам быстрее сосредоточиться и не отвлекаться на посторонние вещи. Кстати, с этой же целью стоит продумать и свой гардероб: работать в уютном халате - мечта каждого человека, но вот сохранять бодрость духа и рабочий ритм легче все-таки в более официальной одежде.

Начинайте работать с самого утра

Даже если вы - бескомпромиссная сова, не стоит откладывать начало рабочего дня на полдень: лучше всего "раскачаться" к традиционным 10:00 и сесть за дела - в конце концов, чем раньше начнете, тем раньше и закончите работу. Привычка откладывать все на последний момент и в офисе очень мешает людям в исполнении собственных обязанностей, ну а уж в случае с работой из дома такой подход оборачивается бесконечной ленью - и настоящей профессиональной катастрофой.

Составляйте список дел

Когда человек находится в офисе, то "боевой дух" сам собой приходит к нему - ведь и заняться-то кроме дел, в общем, особенно нечем. В случае работы из дома гораздо проще упустить какое-то задание, ведь вам зачастую просто некому об этом напомнить. Поэтому так важно накануне вечером или прямо с утра составить себе план на день - что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, а что в третью. Это поможет распределить нагрузку и ничего не упустить.

Установите себе перерывы для отдыха

В план дня обязательно надо внести и рабочий перерыв. Это нужно не только для того, чтобы перевести дух (что естественно), но и для того, чтобы именно это время отвести просмотру социальных сетей. Гораздо лучше листать собственную ленту в конкретный период, чем отвлекаться на данное занятие в течение всего рабочего дня: в офисе коллеги и начальство не дадут вам слишком погрузиться в социальные сети, а вот дома есть риск уйти в них с головой и совсем забыть о делах.

Не отвлекайтесь на домашние дела

Очень важно объяснить своим близким, что работа из дома - это та же самая работа, а не какой-то отпуск и не больничный. Поэтому заниматься всеми делами по хозяйству вы не можете, иначе рискуете упустить что-то важное по своим непосредственным обязанностям. Не все могут сразу понять и принять это, поэтому периодически будут отвлекать своими просьбами ("Но ведь ты же работаешь из дома!"), однако не поддавайтесь этому мягкому давлению и донесите мысль, что ваша комната - тот же офис.

Думайте над тем, как проводить нерабочее время

Как ни странно, но поездка в офис для многих людей является небольшим подобием променада - как-никак, а это выход "в люди". Да и зачастую по пути домой есть возможность заглянуть в кино или встретиться со знакомыми. Всего этого вроде бы лишен человек, работающий из дома, однако ни в коем случае нельзя позволять себе заниматься только своими профессиональными обязанностями. Даже если сперва вам будет лень, надо непременно составлять себе план на неделю по организации собственного досуга: это могут быть занятия спортом в ближайшем парке, поход в театр или те же встречи с друзьями. Если вы не будете этого делать, то жизнь вскоре станет напоминать бесконечный День сурка в еще большей степени, чем в случае работы в офисе.

Один день работайте из общественного места

Отличным способом немного разнообразить свои будни станет решение работать хотя бы один день не из дома, а из уютного кафе неподалеку, где есть Wi-Fi. Вкусный кофе, люди вокруг, приятная музыка - в общем, все это поможет отвлечься от привычного интерьера своей квартиры и даже развеяться.

КАК НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В ПУТИ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ?

Коммуницируйте с коллегами

Чтобы совсем не лишиться карьерных перспектив, перейдя на работу из дома, надо стараться поддерживать с коллегами максимально тесное общение, пусть даже и удаленно. Пишите рабочие письма, дружите в социальных сетях, и тогда о вас будут вспоминать прежде остальных удаленных сотрудников и, возможно, предложат ответственное задание, а после и повышение должности или ставки.

Будьте инициативны

Правила работы из дома во многом такие же, как и в офисе: если хотите повышения и карьерного роста - будьте инициативны. Предлагайте интересные проекты, идеи, направления для развития, и тогда вас наверняка заметят и при случае точно дадут возможность показать себя в каком-нибудь важном деле. Если же вы не будете проявлять инициативу, то велик риск, что постепенно коллеги просто перестанут вас воспринимать всерьез и спишут со счетов.

Предложите систему KPI

Для того, чтобы начальство уж точно оценило вас по достоинству, вы можете предложить им ввести систему KPI относительно вашей работы. Во-первых, это будет настоящий вызов (мало кто просит о введении этой системы для себя), а во-вторых, если вы действительно отличный специалист, то сможете легко доказать, сколь вы хороши в своем деле, даже работая удаленно. Ну и, конечно, все это в итоге может стать хорошим поводом для просьбы о повышении зарплаты и должности.

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