4 шага, чтобы победить страх и мотивировать себя на успехи

О методах мотивации для достижения успеха написано множество книг. Мы расскажем, как эффективно преодолевать страхи, заряжаться желанием и добиваться успеха в любом деле.

Определите цель и сроки

Мечты обычно не сбываются, потому что существуют только в нашем воображении и представляют собой расплывчатые образы. Чтобы достичь результата, постарайтесь трансформировать мечту в цель.

Поставьте себе конкретную задачу и определите сроки выполнения. Например, "похудеть на 3 кг за 4 недели" или "получить должность руководителя отдела к сентябрю". Четкая формулировка, записанная в ежедневнике, работает поистине магическим образом - появляется понимание того, как необходимо действовать и с чего начать.

Составьте пошаговый план

Часто мы ставим перед собой большие цели, которые пугают нас своей амбициозностью и кажутся недостижимыми. В глубине души мы понимаем, что страх - это всего лишь защитный механизм, но на практике откладываем реализацию своих планов до лучших времен.

Со страхом довольно легко договориться: поможет пошаговый план, состоящий из простых действий. Разделите сложную задачу на этапы и вы увидите, что каждый из них вам по силам. Страх улетучится и перестанет сковывать вас.

Не бойтесь сделать первый шаг

Как много грандиозных планов так и осталось на бумаге, потому что мы не отважились сделать первый шаг. Дело в том, что люди склонны переоценивать важность этого самого первого шага.

Психологи советуют не завышать искусственно планку и первым делом совершить любое простое действие, которое не потребует специальной подготовки и не отнимет много сил. Например, можно расписать меню на первую неделю диеты и составить план активностей: фитнес, йога, танцевальная вечеринка или утренняя пробежка. Если цель - повышение по службе, то в качестве первого шага можно сделать подборку реализованных проектов или успешно выполненных задач.

Найдите источник вдохновения

Мы совершаем ошибку, когда используем для мотивации чужие результаты, поскольку в итоге получаем обратный эффект. Фото стройной красотки на холодильнике или успешной бизнес-леди на рабочем столе только портят настроение.

Для вдохновения изучайте не результаты, а истории успеха людей, которые реализовали похожие цели. Вы увидите, что они тоже сомневались и сталкивались с проблемами. Это придаст уверенности в собственных силах. Оцените, как они справлялись со сложными задачами и попробуйте перенять у них какие-то методы решения проблем. Может быть, кто-то из ваших кумиров где-то сказал, что секрет его успеха в четком планировании своего времени или делегировании задач. А кому-то, наоборот, помогает переключение с одной задачи на другую. Примите их опыт на вооружение. И помните, что успех - это проще, чем кажется.

Bazaar.ru