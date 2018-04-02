10 признаков, что вы живете на автопилоте - ФОТО

Приходилось ли вам когда-нибудь выходить утром из дома, а потом полдня мучиться, вспоминая, закрыли ли вы дверь? А может, иногда вы осознавали, что зашли в комнату непонятно зачем? Все это признаки того, что вы живете по инерции, на автопилоте.

Жизнь по инерции напоминает автомобильный круиз-контроль, она даёт вам возможность меньше думать. Так, машина сама устанавливает скорость, и вам остается лишь рулить и стараться ни во что не врезаться.

То же самое и с вашей жизнью. Включив автопилот, вы не живете своей жизнью полноценно, а просто надеетесь, что всё будет нормально. Другими словами, вы не заинтересованы в сознательном принятии решений, а просто ждете, что все будет происходить так, как происходило всегда.

10 способов понять, что вы живете на автопилоте

Вы постоянно движетесь, от одного вида деятельности к другому, не делая даже коротких пауз. Более того, вы чувствуете дискомфорт, если вы ничем не заняты. Вам очень сложно просто остановиться и ничего не делать.

Иногда вы не можете вспомнить о том, как что-то делали. С утра вы сделали несколько разных действий, но к вечеру не можете их перечислить. Многие люди считают это признаком старения, или усталости, но на самом деле вы просто уделяете недостаточно внимания тому, чем занимаетесь.

Ваш мозг постоянно "гонится" за следующими действиями. Даже когда вы с кем-то разговариваете, одна ваша часть слушает собеседника, другая часть размышляет о встрече, которая состоится через полчаса. Фактически круглосуточная многозадачность.

Общаясь с кем-то, вы не смотрите на собеседника постоянно, всё время отводите взгляд - то в сторону, то на часы, то на телефон. Вы не уделяете человеку максимум внимания, вместо этого ведя себя так, будто торопитесь. Некоторые в такой ситуации думают, что вам с ними неинтересно и скучно.

Вы присоединяетесь к людям, даже если на самом деле не хотите этого. Например, группа коллег идет смотреть футбол, и вы идете с ними, хотя не любите футбол. Иногда у вас есть на это свои причины, а иногда вы идете просто потому, что все идут. Часто ли вы обнаруживаете себя там, где находиться не очень-то и хочется?

Вы сопротивляетесь новым идеям или полностью их отвергаете. Например, кто-то из коллег предлагает новшества, чтобы сделать работу продуктивнее. Вы отказываетесь, даже не разобравшись во всех нюансах. Зачем менять то, что и так работает?

Вам нравится, когда всё идет так, как шло всегда. Вы не любите новшества и изменения. Вы едите в одних и тех же ресторанах, покупаете машины одной и той же марки, ваш отпуск всегда выглядит одинаково, и вам претит идея что-то менять. Вам нравится все как есть.

Вы понятия не имеете, куда движется ваша жизнь. Если вас спрашивают о жизненных целях, то ответ или "дождаться пенсии", или "я не знаю". Неужели ваша жизнь это действительно период от зарплаты до пенсии?

Ваши интересы и хобби не менялись с детства. Вы в детстве интересовались, например, исключительно футболом, и так всё и продолжается.

Каждые ваши день/неделя/год похожи на предыдущие. Со стороны это выглядит так, будто в вашей жизни ничего не меняется. Оглянувшись назад, вы понимаете, что всю жизнь занимаетесь одним и тем же.

Готовы ли вы отключить автопилот? Если вы пользовались им всю жизнь, то задача эта может показаться непосильной. И она действительно непроста. Но вполне выполнима.

Ключ к успеху здесь - начинать с маленьких шагов. Выберите сферу жизни, в которой будет проще всего начинать перемены. К примеру, раз в месяц посещайте новый ресторан. Возможно, найдете что-то интересное, о чем раньше не подозревали. А потом продолжайте в том же духе. Возьмите на тест-драйв непривычную для вас марку автомобиля и пригласите друзей испытать ее с вами. Будет весело.

Если не относиться к переменам слишком серьезно, а воспринимать их со смехом и удовольствием, вам обязательно понравится, и со временем не ваша жизнь будет контролировать вас, а вы ее. Ведь именно так все и должно быть.

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