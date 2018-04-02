10 признаков, что вы живете на автопилоте - ФОТО

Приходилось ли вам когда-нибудь выходить утром из дома, а потом полдня мучиться, вспоминая, закрыли ли вы дверь? А может, иногда вы осознавали, что зашли в комнату непонятно зачем? Все это признаки того, что вы живете по инерции, на автопилоте.
Жизнь по инерции напоминает автомобильный круиз-контроль, она даёт вам возможность меньше думать. Так, машина сама устанавливает скорость, и вам остается лишь рулить и стараться ни во что не врезаться.
То же самое и с вашей жизнью. Включив автопилот, вы не живете своей жизнью полноценно, а просто надеетесь, что всё будет нормально. Другими словами, вы не заинтересованы в сознательном принятии решений, а просто ждете, что все будет происходить так, как происходило всегда.
10 способов понять, что вы живете на автопилоте
- Вы постоянно движетесь, от одного вида деятельности к другому, не делая даже коротких пауз. Более того, вы чувствуете дискомфорт, если вы ничем не заняты. Вам очень сложно просто остановиться и ничего не делать.
- Иногда вы не можете вспомнить о том, как что-то делали. С утра вы сделали несколько разных действий, но к вечеру не можете их перечислить. Многие люди считают это признаком старения, или усталости, но на самом деле вы просто уделяете недостаточно внимания тому, чем занимаетесь.
- Ваш мозг постоянно "гонится" за следующими действиями. Даже когда вы с кем-то разговариваете, одна ваша часть слушает собеседника, другая часть размышляет о встрече, которая состоится через полчаса. Фактически круглосуточная многозадачность.
- Общаясь с кем-то, вы не смотрите на собеседника постоянно, всё время отводите взгляд - то в сторону, то на часы, то на телефон. Вы не уделяете человеку максимум внимания, вместо этого ведя себя так, будто торопитесь. Некоторые в такой ситуации думают, что вам с ними неинтересно и скучно.
- Вы присоединяетесь к людям, даже если на самом деле не хотите этого. Например, группа коллег идет смотреть футбол, и вы идете с ними, хотя не любите футбол. Иногда у вас есть на это свои причины, а иногда вы идете просто потому, что все идут. Часто ли вы обнаруживаете себя там, где находиться не очень-то и хочется?
- Вы сопротивляетесь новым идеям или полностью их отвергаете. Например, кто-то из коллег предлагает новшества, чтобы сделать работу продуктивнее. Вы отказываетесь, даже не разобравшись во всех нюансах. Зачем менять то, что и так работает?
- Вам нравится, когда всё идет так, как шло всегда. Вы не любите новшества и изменения. Вы едите в одних и тех же ресторанах, покупаете машины одной и той же марки, ваш отпуск всегда выглядит одинаково, и вам претит идея что-то менять. Вам нравится все как есть.
- Вы понятия не имеете, куда движется ваша жизнь. Если вас спрашивают о жизненных целях, то ответ или "дождаться пенсии", или "я не знаю". Неужели ваша жизнь это действительно период от зарплаты до пенсии?
- Ваши интересы и хобби не менялись с детства. Вы в детстве интересовались, например, исключительно футболом, и так всё и продолжается.
- Каждые ваши день/неделя/год похожи на предыдущие. Со стороны это выглядит так, будто в вашей жизни ничего не меняется. Оглянувшись назад, вы понимаете, что всю жизнь занимаетесь одним и тем же.
Готовы ли вы отключить автопилот? Если вы пользовались им всю жизнь, то задача эта может показаться непосильной. И она действительно непроста. Но вполне выполнима.
Ключ к успеху здесь - начинать с маленьких шагов. Выберите сферу жизни, в которой будет проще всего начинать перемены. К примеру, раз в месяц посещайте новый ресторан. Возможно, найдете что-то интересное, о чем раньше не подозревали. А потом продолжайте в том же духе. Возьмите на тест-драйв непривычную для вас марку автомобиля и пригласите друзей испытать ее с вами. Будет весело.
Если не относиться к переменам слишком серьезно, а воспринимать их со смехом и удовольствием, вам обязательно понравится, и со временем не ваша жизнь будет контролировать вас, а вы ее. Ведь именно так все и должно быть.
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