Почему строить успешную карьеру нужно еще в школе?

Сегодня специалисты из разных сфер уверены, что успех ― дело наживное. Полагаться на случай больше не нужно: вырастить из ребенка успешного лидера можно, следуя простым правилам. Lady.Day.Az представляет интервью Elle.ru с руководителем коммуникационного направления корпорации "Баркли" Анастасией Колупаевой, которая рассказала о новой методике.

"Как часто вы слышали истории о том, что люди недовольны своей работой, как тяжело им вставать по утрам и что они бы все отдали за то, чтобы остаться в кровати? Как ни крути, работа занимает огромную часть нашей повседневной жизни, и если эта часть тебя не удовлетворяет, то быть беде. Сначала это будет проявляться в виде плохого настроения с утра, потом это перейдет в хроническое недовольство, а затем в сетование на всю свою жизнь. Возникает вопрос: когда же вы оступились и свернули не туда?

Одним из важнейших этапов нашей жизни является выбор будущей сферы деятельности и развитие навыков для построения успешной карьеры. Однако, будучи школьниками, мы не всегда задумываемся об этом, что впоследствии приводит к таким проблемам, как недостаток опыта, разносторонней развитости, и все это замедляет восхождение по будущей карьерной лестнице. Зачастую подростки торопятся поступить в ВУЗ, потому что "так надо", не до конца отдавая себе отчет, чем продиктован их выбор. А дальше это перерастает в неудовлетворенность выбранной специальностью и недовольство жизнью в целом. Все эти факторы подводят к тому, что смолоду нужно не только беречь честь, но и основательно задумываться о будущем.

В мире есть несколько путей достижения успеха:

Первый ― ты родился в изначально благополучной или известной семье. У таких детей есть небольшой карт-бланш - им не нужно нарабатывать связи и уж тем более работать в поте лица со школьной скамьи. Самое главное - грамотно использовать то, что тебе дано, развивать навыки и вкладываться в образование.

Второй ― ты креативщик, и тебе повезло. Талантливых людей много, однако не секрет, что пробиваются лишь единицы. Поэтому, будучи одаренным в той или иной сфере, важно еще иметь талант оказаться в нужном месте и в нужное время.

Третий путь реалистичнее и доступнее предыдущих - начинать прокладывать себе дорогу в светлое будущее еще со школы. Для того чтобы стать профессионалом, человеку в среднем требуется 10 лет работы в одном сегменте, об этом говорит статистика. Если в расцвете молодости - 20-25 лет - вы хотите уже наслаждаться жизнью, иметь материальную свободу, то стоит подойти к этому вопросу серьезнее.

Последнее ― как раз моя история. Я всегда была человеком с четкой системой планирования, возможно, это связано с тем, что родилась в семье спортсменов-бизнесменов. Поэтому в школу пошла учиться в 5 лет. Я просто уговаривала родителей, потому что в саду мне было скучно, а писать и читать меня научили еще в 4 года. Так сложилось, что где-то с 7 до 10 лет я жила с бабушкой и дедушкой, а родители переехали в Москву и пробивали в столице дорогу нашей семье. Поэтому в начальной школе мне было дано много самостоятельности и ответственности за свою жизнь. Конечно, обо мне заботились бабушка и дедушка, но в целом я уже тогда понимала, что несу ответственность за себя сама. И не столько в плане денег, сколько перспективы. Мне хотелось радовать родителей оценками, так как понимала, что они зарабатывают и стараются для меня. Так, еще в школе, я поняла, что должна заниматься своим развитием уже сейчас.

Начнем с того, что в школе проще найти и выделить свои "сильные" стороны. Для того и задумана разнообразная программа с множеством предметов. Аналитический склад ума, быстрое схватывание иностранного языка, художественный талант, понимание химико-биологических процессов, заинтересованность в исторических фактах или развитая физическая сила - все это ложится в основу выбора будущей профессии, ведь все хотят заниматься тем, что интересно и получается. Становясь старше, мы переходим в так называемую "школу жизни", сталкиваемся с социальными реалиями при общении с одноклассниками и проверяем себя уже с другой стороны. Кого-то может мотивировать нехватка карманных денег и нежелание просить их у родителей. Все это в совокупности подталкивает подростков к поиску заработка и раннему развитию. Именно это и мотивировало меня в 13 лет искать какие-то небольшие вакансии в театральных студиях и подработку промоутером в салонах сотовой связи. Когда вы чувствуете свободу, что больше не нужно просить денег у родителей на мелкие расходы, это формирует характер и заставляет двигаться дальше.

Любимые занятия. Как правило, у школьников (если они готовятся стать новыми олимпийскими чемпионами) есть время для хобби. А хобби вполне реально превратить в любимую работу. Множество ныне популярных блогеров начинали свой путь в 16-17 лет в качестве любителей - сейчас это приносит им реальный заработок. Допустим, увлеченные азиатской культурой параллельно со школой занимаются на бесплатных языковых курсах при посольствах азиатских стран. Большая часть из них уходит на востоковедов, переводчиков или торговых агентов. Девочка, с детства любящая животных и готовая приютить любого бездомного котенка, становится прекрасным ветеринаром. И таких примеров множество. Однако не всегда еще в школе вы можете понять, в чем именно у вас талант. Что делать? Искать! Находиться в непрерывном поиске и не уставать пробовать новое. Даже если вы не найдете себя в хобби, то все эти секции и кружки дадут вам знакомства, а пользу этих связей вы осознаете позже.

Опыт. Да, сейчас возросло количество лояльных работодателей, готовых взять новичка и вырастить его внутри компании, но очевидно, что с маломальским опытом уже проще конкурировать с другими молодыми соискателями. Помимо шансов быстрее устроиться на работу, это дает и уверенность в себе. Войти в новую среду и коллектив будет гораздо проще и с психологической точки зрения. В этом вам могут помочь небольшие стажировки в школьный период - некий пробный марш-бросок перед восхождением на профессиональный Эверест. Этот подготовительный трамплин даст как минимум базовый уровень знаний о будущей профессии и поможет понять еще до выбора специальности, действительно ли это направление на деле такое, как вы ожидали. Если вы проявите свою работоспособность и вовлеченность, то велика вероятность, что руководитель закроет глаза на ваш возраст и небогатый опыт. Возможно, вам даже предложат работу. Так, на первом курсе я вышла на работу, не сказав, что мне еще нет 18-и. Когда скрывать возраст уже было невозможно, увольнять меня никто не стал, так как я влилась в работу и устраивала всех в качестве сотрудника.

Ни для кого не секрет, что подросткам учиться гораздо легче, нежели взрослым. Тут дело элементарно в физиологии - молодой мозг легче приспосабливается к новым условиям, быстро ныряет в поток информации и развивает новые навыки. Сознание более гибкое и восприимчивое. Как ни крути, но с возрастом мозговая деятельность снижается, и с этим ничего не поделать. Так что чем раньше вы начнете учиться взаимодействию с другими людьми, изучать новые науки, языки, тем проще вам будет в будущем. Простота выбора. В подростковом возрасте вопрос актуальности, оплачиваемости и прочих "взрослых" критериев оценки профессии стоит не так остро. Чаще подросток предпочтет интересную работу высокооплачиваемой и будет развиваться в выбранном направлении. Чтобы избежать разочарований и кризиса "четверти жизни" в возрасте 23-25 лет, стоит начать погружаться в желанную профессию раньше, чтобы при необходимости "смена курса" не была такой трудной и болезненной.

Сегодня я руковожу коммуникационным направлением в крупной девелоперской корпорации. Работу свою обожаю и ничуть не жалею, что начала карьеру со школы. Многие скажут, что таким образом ребенок лишается детства, но это не так. С появлением работы открывается только еще большее количество перспектив и возможностей. Нет никакой проблемы в том, чтобы сменить профессию и позже, это лучше, чем никогда не попробовать кардинально изменить свою жизнь - всегда можно найти что-то новое. Если вы действительно хотите преуспеть в чем-то, необязательно следовать одной определенной профессии всю жизнь - это не тот совет, который вам поможет. Начинайте как можно раньше. Конечно, в 12-16 лет сложно понять, что вы любите - вкусы и предпочтения меняются очень быстро и часто, однако имея желание обрести самостоятельность и материальную независимость, вы никогда не будете стоять на месте, оно будет стимулировать вас двигаться, искать и пробовать что-то новое".