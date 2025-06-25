Названы три способа избежать слежки со стороны работодателя

Нередко работодатели нарушают цифровую приватность сотрудников, сообщила главный юрист направления информационной безопасности "Контур.Эгида", эксперт по инфобезопасности Ольга Попова.

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" она назвала три способа избежать слежки.

"Начнем с самого простого - нужно понимать, в какой среде ты работаешь. Если в компании используется система мониторинга, важно знать, что именно она отслеживает: экран, переписку, подключенные устройства? Большинство людей не задаются этим вопросом. Эти вещи должны быть зафиксированы в трудовом договоре или внутренних регламентах, но на практике почти никто их не читает, а именно там прописано, где заканчивается ваше личное пространство на работе", - рассказала IT-эксперт.

Второй момент - ясные границы, обозначила Попова. По ее словам, понимание собственных задач, расписания и зоны ответственности - это не только про эффективность, но и про защиту.

Третье правило - личное должно оставаться личным, отметила юрист. Она пояснила, что рабочий компьютер - не место для семейных фото, личных переписок и особенно паролей от соцсетей.

"Очень часто проблемы возникают не из-за злого умысла, а потому что человек просто скинул себе документ, чтобы не забыть. Но потом эти файлы уходят в облако, попадают в бэкапы - и доступ к личному уже не под контролем", - поделилась Попова.

Собеседница "Ленты.ру" призвала использовать отдельные профили или хотя бы браузеры для работы и личных дел. Это снижает риск случайного слива информации или пересечения личного и корпоративного, уточнила эксперт. Также юрист не рекомендовала сохранять пароли в браузере и тем более в блокнотах на рабочем столе. Лучше использовать менеджеры паролей, они надежнее, подчеркнула она.

"Немного юридической осведомленности тоже не повредит. Работодатель не может контролировать вас бесконечно - персональные данные, переписка и частная жизнь защищены законом. Если есть сомнения, не бойтесь запросить у HR или юристов копию регламентов или уточнить, как и зачем ведется мониторинг. В соответствии с законом №152-ФЗ вы имеете на это право", - заключила Попова.