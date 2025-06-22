Как распознать токсичного коллегу?

Почти каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с токсичными людьми. И если в обычной жизни с этим человеком можно просто перестать общаться, оградив себя полностью от его интриг, то на работе приходится с ним взаимодействовать.

Как передает Day.Az, как распознать "токсика" в коллективе и не довести ситуацию до увольнения, рассказала gazeta.ru бренд-директор группы коммуникационных агентств TDI Анна Кулысова.

В первую очередь необходимо понять, кто такой токсичный коллега. Это человек, который своим поведением отравляет атмосферу внутри коллектива и ведет себя эгоистично в команде. Он не желает работать сообща и ведет себя деструктивно.

"Основная задача "токсика" - подорвать позиции коллеги или руководителя, он ведет себя как провокатор", - отметила эксперт.

Есть несколько типов токсичного поведения. Первый - когда человек проявляет агрессию и нападает. Он может делать это при всех или наедине, но, как правило, ярко выраженным "токсикам" нужны зрители.

Второй тип будет намеренно создавать трудности коллегам и подвергать все идеи сомнению.

"Это скептики, которые на любые инициативы говорят, что это невозможно, это не получится и озвучивают набор определенных сложностей. Они много болтают и, как правило, мало делают. Достаточно редко берут на себя ответственность", - рассказала Кулысова.

Кроме того, токсичный человек может специально фокусироваться на слабых местах и указывать на них. Такие люди любят уколоть прилюдно и могут "напасть" не только на равного коллегу, но даже на руководителя.

"Есть еще история, когда "токсики" ставят себя выше других и показывают, что они разбираются в том или ином вопросе лучше и тем более лучше вас", - добавила эксперт.

Бывает и так, когда человеку необходимо выделиться среди коллег. Он чувствует конкуренцию и старается выстроить свои действия таким образом, чтобы получить признание.

Если вы заметили подобные проявления в коллеге, то с большой долей вероятности его можно распознать как токсичного человека. Решить проблему можно тремя путями. В первую очередь стоит поговорить с ним лично и прямо спросить, что его не устраивает, чтобы понять мотивы человека. Однако разговор тет-а-тет помогает далеко не всегда.

"Если человек ведет себя агрессивно, то зачастую не имеет смысла с ним напрямую разговаривать. Человек будет уходить от ответа и все отрицать, будет делать вид, что вам показалось", - отметила эксперт.

В таком случае важно обсудить ситуацию с руководителем. Необходимо рассказать ему о своих опасениях и привести доказательства того, что коллега мешает вашей работе. Например, он не пришел на встречу, проигнорировал важное письмо или на совещании высмеял идеи.

"Если у вас один и тот же руководитель, это хорошо, у него есть зона влияния. Если этот человек из другого отдела, тогда необходимо взаимодействовать со вторым руководителем", - посоветовала Кулысова.

Вместе с руководителем надо разобраться в причинах деструктивного поведения коллеги и найти способы решения проблемы. Бывает так, что человек когда-то не был услышан, и поэтому теперь сам подвергает все критике.

Если "токсик" не успокаивается даже после беседы с руководителем или его вес в компании значительно больше, чем ваш, например, он уже долго работает и доказал свою важность, тогда одним из способов решения проблемы может стать переход в другой отдел.

"В самых крайних случаях есть смысл найти другую работу, если коллега обладает сильной властью внутри коллектива и не дает вам жизни. Дальше все будет усугубляться, все эти сплетни, интриги и прочее никуда не денутся", - подытожила Кулысова.