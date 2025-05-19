19 мая 2025

19 мая 2025 14:11

Назван неожиданный фактор, мешающий карьерному росту

Психологическая разгрузка вне офиса может негативно сказаться на карьерном росте. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы бизнеса. 

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes (HDP).

В серии из 16 экспериментов ученые обнаружили, что "отключение" от работы после окончания трудового дня способствует восстановлению и повышению продуктивности, однако часто воспринимается руководством как признак недостаточной преданности и отсутствия амбиций.

В исследовании участвовали более двух тысяч человек, включая линейных сотрудников и менеджеров. Участникам предлагали различные сценарии поведения сотрудников вне работы - например, использование автоответчиков, отказ от рабочей переписки в отпуске или игнорирование сообщений по вечерам. Независимо от заявленной производительности, таких работников оценивали ниже с точки зрения лояльности и готовности к лидерству.

Даже те менеджеры, которые открыто поощряли баланс между работой и личной жизнью, в ряде случаев снижали карьерные оценки подчиненных, демонстрирующих "отключенность" от работы. Авторы объясняют это действием скрытых социальных норм, где высокая вовлеченность ассоциируется с преданностью компании. Восстановление воспринимается как личная выгода, а не профессиональная инвестиция.

Также исследование выявило возможные способы смягчить такой эффект. Так, если сотрудник объяснял свою недоступность профессиональными причинами - например, участием в профильном семинаре, - его карьерные перспективы страдали меньше. Кроме того, введение корпоративных норм (например, формального запрета на рабочие письма в нерабочее время) помогало изменить восприятие таких практик: отдых начинал восприниматься как часть ответственного и поддерживаемого поведения.

Авторы подчеркивают, что без системных изменений даже разумные стратегии восстановления могут не только не помогать, но и тормозить карьеру - вопреки всем официальным призывам к заботе о благополучии сотрудников.


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