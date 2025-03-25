25 марта 2025

25 марта 2025 13:50

Ученые выяснили, как повысить эффективность сотрудничества

Ученые из Бирмингемского университета и Цюрихского университета выяснили, что способность людей к сотрудничеству может зависеть от того, как именно представлена информация, привлекающая их внимание. Работа опубликована в журнале Communications Psychology (ComPsy), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Они сыграли в классическую игру из теории игр - "Дилемму заключенного". В ходе игры участники должны были выбрать: действовать в своих личных интересах или сотрудничать с партнером ради взаимной выгоды. Если обе стороны выбирали сотрудничество, общий выигрыш оказывался выше, чем при эгоистичном подходе.

Исследователи использовали технологию отслеживания движений глаз, чтобы понять, как участники воспринимают информацию на экране. Оказалось, что размещение информации об общей награде в определенных частях экрана влияло на эффективность сотрудничества. Если информация о вознаграждении за совместную работу размещалась в зоне повышенного внимания, участники чаще выбирали сотрудничество, чем игру в одиночку.

"Мы обнаружили, что можем побудить людей к более кооперативному поведению, просто представляя информацию в тех местах экрана, где они, как мы знали, будут концентрировать свое внимание. Хотя это был лабораторный эксперимент, результаты дают нам ценные знания о том, как можно лучше прогнозировать и, возможно, управлять поведением людей для повышения эффективности сотрудничества", - отметил ведущий автор исследования доктор Аркадий Коновалов.

По мнению ученых, результаты исследования показывают, что кооперативное поведение можно стимулировать за счет правильного размещения информации, что открывает новые перспективы в области социальных взаимодействий и совместного решения задач.


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