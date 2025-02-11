11 февраля 2025

11 февраля 2025 11:35

Названы различия в способностях мужчин и женщин достигать целей

Ученые из Норвежского университета науки и технологий провели исследование, которое выявило, что мужчины и женщины обладают разными сильными сторонами в процессе достижения своих целей. Оказавшись более страстными и способными легче входить в состояние потока, мужчины, по словам исследователей, отличаются от женщин, которые, в свою очередь, обладают большей настойчивостью. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе работы ученые проанализировали данные 529 человек, из которых 323 были женщинами и 204 мужчинами. Средний возраст участников составил 28 лет. Исследование показало, что мужчины более склонны к состоянию потока - психологическому состоянию, при котором человек полностью поглощен выполняемой деятельностью. Именно это помогает им достигать успеха.

В то же время женщины имеют более сильную мотивацию и стремление получить необходимый результат, что также играет ключевую роль в достижении целей.

"Интересный результат нашего исследования заключается в том, что между мотивацией и потоком существует сильная взаимосвязь. И несмотря на гендерные различия, многие участники обладали как высокой мотивацией, так и способностью находить поток", - отметил профессор Гермундур Сигмундссон.


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