11 февраля 2025

9 февраля 2025 11:57

Ученые назвали способ совмещения карьеры и хобби

Американские ученые из Университета Пердью и Университета Джорджии обнаружили, что совмещение хобби с профессиональным ростом повышает уверенность и компетентность при выполнении рабочих задач. Исследование опубликовано в научном журнале Organization Science (ORSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам авторов открытия, речь не идет о превращении отдыха в работу. Однако использование личных увлечений для развития навыков может принести пользу. Например, интерес к чтению бизнес-литературы может быть и хобби, и способом самосовершенствования.

Однако исследование выявило двоякий эффект. Для одних описанный подход делает досуг осмысленнее, а карьеру - успешнее. Но для тех, кто ценит границы между работой и личной жизнью, смешение сфер приводит к выгоранию.

"Это не универсальное решение. Ключ в адаптации стратегии к личным предпочтениям. Если вы сопротивляетесь - не насилуйте себя", - отметила соавтор исследования Кейт Зипей.

Ученые предлагают компаниям поощрять сотрудников в выборе обучающего досуга (курсы, подкасты, книги) и учитывать индивидуальные границы работников.

По словам специалистов, руководство организаций может создать среду, где развитие навыков становится частью культуры, а не принудительной обязанностью.


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