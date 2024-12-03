3 декабря 2024

3 декабря 2024 11:08

Ученые рассказали, какая температура воздуха снижает рабочую продуктивность

Мужчины лучше справляются с некоторыми рабочими задачами, если температура воздуха в офисе не превышает 25°C. У женщин, в свою очередь, частично снижается работоспособность в таких условиях. Об этом изданию The Conversation рассказали научные сотрудники Университета Бонда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, женщины, как правило, сильнее ощущают холод, чем мужчины. Это может оказывать влияние на их комфорт в офисной среде. Исследование 2021 года, в котором приняли участие более 38 тысяч человек, показало, что 38% респондентов были недовольны температурой в своих рабочих помещениях, при этом почти две трети из них составили женщины.

Как выяснилось, оптимальная температура для женщин в офисах часто на 1°C выше, чем для мужчин. В одном из исследований было установлено, что комфортная температура для женщин составляет 24°C, в то время как для мужчин - 23,2°C.

Температура в помещении также может влиять на продуктивность. Например, в более теплых помещениях (выше 25°C) мужчины хуже справляются с математическими и вербальными задачами, в то время как женщины испытывают трудности с ними при температуре ниже 25°C. Однако на эффективность выполнения других когнитивных задач температура не оказывает существенного влияния.

По словам Кристиана Моро, доцента кафедры естественных наук и медицины Университета Бонда, на температурные предпочтения влияют гормоны. Например, тестостерон (мужской половой гормон) способствует развитию мышц, которые выделяют тепло. Это позволяет мужчинам чувствовать себя комфортнее при более низких температурах. У женщин, в свою очередь, эстроген способствует большему отложению жира под кожей, что делает их чувствительными к холоду.

Также у женщин, как правило, более медленный обмен веществ по сравнению с мужчинами. Это означает, что первые выделяют меньше тепла и чаще испытывают холод при низких температурах.


Просмотров: 143

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 2 286
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 7 410
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 2 503
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 2 722
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 3 801
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 3 623
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 051
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 2 407
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 2 758
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 4 428
Ирина Шейк постарела? - ФОТО