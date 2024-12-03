Ученые рассказали, какая температура воздуха снижает рабочую продуктивность

Мужчины лучше справляются с некоторыми рабочими задачами, если температура воздуха в офисе не превышает 25°C. У женщин, в свою очередь, частично снижается работоспособность в таких условиях. Об этом изданию The Conversation рассказали научные сотрудники Университета Бонда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, женщины, как правило, сильнее ощущают холод, чем мужчины. Это может оказывать влияние на их комфорт в офисной среде. Исследование 2021 года, в котором приняли участие более 38 тысяч человек, показало, что 38% респондентов были недовольны температурой в своих рабочих помещениях, при этом почти две трети из них составили женщины.

Как выяснилось, оптимальная температура для женщин в офисах часто на 1°C выше, чем для мужчин. В одном из исследований было установлено, что комфортная температура для женщин составляет 24°C, в то время как для мужчин - 23,2°C.

Температура в помещении также может влиять на продуктивность. Например, в более теплых помещениях (выше 25°C) мужчины хуже справляются с математическими и вербальными задачами, в то время как женщины испытывают трудности с ними при температуре ниже 25°C. Однако на эффективность выполнения других когнитивных задач температура не оказывает существенного влияния.

По словам Кристиана Моро, доцента кафедры естественных наук и медицины Университета Бонда, на температурные предпочтения влияют гормоны. Например, тестостерон (мужской половой гормон) способствует развитию мышц, которые выделяют тепло. Это позволяет мужчинам чувствовать себя комфортнее при более низких температурах. У женщин, в свою очередь, эстроген способствует большему отложению жира под кожей, что делает их чувствительными к холоду.

Также у женщин, как правило, более медленный обмен веществ по сравнению с мужчинами. Это означает, что первые выделяют меньше тепла и чаще испытывают холод при низких температурах.