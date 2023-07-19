Энергия года твоего рождения: как она влияет на судьбу

Дерево Ян представляется в природе большим, могучим деревом (будь то дуб, тополь, кипарис... неважно). Смысл в том,что ты будешь расти и развиваться всю свою жизнь. Остановиться в развитии, остановиться в совершенствовании своих знаний, навыков, каких-то профессиональных достижений и пр., ты просто не сможешь.

Ты добродетельна, дружелюбна, и, действительно, искренне желаешь помочь другим. Ты умеешь работать "в долгую". Если ты понимаешь, что для достижения какого-либо результата нужны годы, то ты будешь продолжать повышать результативность своего дела, планомерно приближая себя к поставленной цели.

Ты обладаешь большим чувством собственного достоинства, требуешь к себе уважительного отношения, и так же уважительно и тактично относишься к другим людям.

Год Кролика - энергия Дерева Инь

Ты также, как те, кто рожден в год Тигра, будешь стремиться к развитию, росту, результативности. Но Иньскому Дереву нужно получать результаты более быстро, видеть успех от собственных действией уже "сейчас".

Ты достаточно креативна, наделена творческим потенциалом, хорошо разбираешься в индустрии красоты и моды, уделять большое внимание своему здоровью, внутренней и внешней красоте.

Ты обладаешь гибкостью в общении, деликатностью и чувством такта. Ты многое в своей жизни можешь преодолеть, так как можешь подстроиться под определенные события, происходящие в твоей жизни. Но, тем не менее, ты обладаешь большим упрямством: ты упорно будешь продолжать двигаться к своей цели, переубедить тебя может быть достаточно сложно, ведь энергия Дерева Инь - это та самая трава, которая может прорасти даже через асфальт.

Год Дракона и год Собаки - энергия Земли Ян

Земля Ян в природе представляется большой и высокой горой. Ты наделена большим упрямством и своенравным характером. Переубедить тебя в чем-то может быть достаточно сложно.

Как говорится: "гора к Магомеду не пойдет". Именно поэтому ты свою помощь людям будешь оказывать охотно лишь тогда, когда к тебе обратятся за этой поддержкой, сама навязывать свою помощь никогда не будешь, как не станешь давать непрошенные советы.

Ты наделена добродетелью и дружелюбием. Но эти твои мягкие черты характера могут увидеть не сразу, так как представляешься ты чаще всего человеком холодным, отстраненным, человеком, к которому нужно уметь найти особый подход. Но, на самом деле, ты достаточно тепла и дружелюбна в общении.

Ты изначально очень самостоятельна, и многие вопросы и задачи стараешься решить сама, не прибегая к чьей-то помощи. И вообще, не любишь говорить о своих слабостях и показывать, что ты нуждаешься в какой-то поддержке и заботе (хотя, скорее всего, поддержка и забота и помощь были бы совсем не лишними).

Ты не любишь пустой болтовни, чаще всего говоришь четко и по делу. Обладаешь большим чувством собственного достоинства. Не терпишь какого-то неуважительного, панибратского к себе отношения, и стараешься с таким же достоинством общаться и с окружающими тебя людьми.

Год Змеи - энергия Огня Ян

С точки зрения природы, это образ солнца. Ты тот человек, который обращает внимание на то, как с ним общаются и ведут себя. У тебя повышенное чувство собственного достоинства, ты требуешь к себе уважительного отношения, любишь, чтобы тебя каким-то образом выделяли среди других, говорили о твоей уникальности и особенности. При этом, о каком-либо поклонении речь совсем не идет! Лесть тебе претит!

Тебе важно быть услышанной, и чтобы твои таланты, способности, заслуги и результаты от работы были заметны другими. Тебе нужна обратная связь и слова вдохновения или комплименты. Именно это будет мотивировать тебя продолжать свою работу и реализацию задуманного.

Ты человек справедливый и обладаешь хорошей проницательностью - умеешь понять других людей, проникнуться их чувствами. Ты легко можешь понять, когда тебя обманывают, или каким-то образом лукавят.

Год Лошади- энергия Огня Инь

Ты человек чувствительный, эмоциональный, сердечный, умеющий сопереживать и понять чувства других. Как будто бы прожить их боли и волнения способна.

Ты можешь принимать многое близко к сердцу, и ты легко откликаешься на просьбы о помощи и поддержке. И, действительно, искренне хочешь помочь другому человеку - согреть, обогреть, приласкать и позаботиться о нем.

При этом, ты обладаешь строптивым характером, повышенной эмоциональностью. Возможны какие-то перепады в настроении, желаниях и поведении. В течении дня не всегда можешь сохранять эмоциональное спокойствие и равновесие (такие дни скорее исключение, чем правило).

Несмотря на всю свою готовность прийти на помощь и поддержку окружающим, ты сама будешь нуждаться в поддержке и заботе со стороны других. Поэтому твоя задача научиться просить советы и помощь для себя вовремя.

Год Козы и Быка - энергия Земли Инь

В природе это образ мягкой почвы, которая готова взращивать других. И ты тот человек, к которому будут всегда обращаться за поддержкой, за советами, за какой-то помощью. И не помогать другим ты просто не сможешь.

Окружающие видят в тебе, зачастую, только хорошие черты характера. Какие-то недостатки, минусы в тебе заметить другим может быть сложно.

Ты тот человек, который всегда будет много думать, размышлять, и в этом размышлении можешь как будто накрутить себя на не всегда позитивные мысли.

Ты изначально обладаешь большой работоспособностью. Действительно, умеешь работать много, но иногда твои действия для достижения поставленной цели могут быть непродуктивными из-за какой-то прокрастинации.

Ты хороший дипломат, и имеешь возможность вести качественные переговоры, а также можешь быть посредником среди других людей и выступать в качестве примирителя поссорившихся сторон.

Ты понимаешь, как лучше вести беседу с тем или иным человеком. Ты обладаешь некоторой хитростью и возможностью манипулировать другими - всегда добьешься того, что сильно желаешь (пусть не сразу, а постепенно, но желаемое будет тобой получено).

Год Обезьяны - энергия Металла Ян

В природе это тяжелая и мощная энергия - это образ тяжелой руды, меча, тяжелый металл топора.

Ты обладаешь большой и мощной энергией. Внутри тебя скрыта огромная сила, которая в определенное время себя обязательно покажет.

Ты любишь красоту. Но эта красота простая, не вычурная, без пайеток, страз и блеска.

Ты относишься бережно к своему внешнему виду, ухаживаешь за собой, стараешься выглядеть опрятно, ухоженно и красиво. Тебе важно заботиться о своем здоровье, есть большое желание сохранить свою молодость и красоту.

Металл Ян отличается особой дипломатичностью и тактичностью. Своей лаской и мягкостью ты можешь усыпить бдительность других, и в итоге получить желаемое.

При этом,ты человек честный и справедливый. Ты не очень любишь каких-то уловок, хитросплетений, заговоров.

Ты точно не будешь подстраиваться под кого-то, будешь всегда честна с самой собой. Ты обладаешь большим чувством собственного достоинства, уважения, и не позволишь кому-либо посягать на них.

Собственно, и по отношению к другим, ты будешь стараться вести себя достаточно уважительно.

Год Петуха - энергия Металла Инь

Ты точно хорошо разбираешься в красоте, в уходе за собой. Ты можешь следить за новинками в индустрии моды.

Ты достаточно социальна, коммуникабельна и обладаешь большой добротой по отношению к окружающим. Ты хочешь помочь другим искренне и от всего сердца, и тебе может быть трудно сказать "нет" на просьбу человека, если понимаешь, что можешь помочь. Но это то, что тебе нужно проработать в течении своей жизни и научиться отказывать в своей помощи на какие-то просьбы.

Ты любишь, чтобы вокруг была чистота, порядок, чтобы все было на своих местах. Ты отличаешься логичным мышлением и у тебя все должно быть по полочкам.

Не смотря на всю свою логичность, на холодность рассудка, для тебя очень важны чувства и отношения. Ты достаточно ранимый и откликающийся человек. Очень важно, чтобы твое окружение было поддерживающим, помогающим и лояльным. Важно, чтобы рядом были люди на одной волне с тобой.

Несмотря на всю свою доброту и лояльность по отношению к другим, ты умеешь постоять за себя и защитить свои личные границы.

Энергия Металла инь в природе представляет собой образ красивого, нежного и утонченного ювелирного изделия - это драгоценный металл и драгоценные камни, полезные минералы. Но также это образ тонкого лезвия, которое может ранить своего обидчика.

Год Свиньи - энергия Воды Ян

Вода Ян в природе представляется морем, бескрайним океаном. Эта энергия очень мощная, целенаправленная, позитивная. Все беды, препятствия и переживания остаются далеко позади, а течение продолжает движение вперед, и впереди есть только что-то хорошее..

Ты можешь быть достаточно влюбчивой, способна наделять других хорошими чертами характера, и видишь в людях сначала все самое лучшее. Потом тебя может настигать разочарование в человеке, и со временем ты учишься разбираться в людях.

Тебе легко влюбиться и очароваться каким-то человеком (неважно, мужчиной или женщиной), но ты впустишь в свою жизнь не каждого человека. Это будет строгий отбор, ведь к своему окружению ты относишься избирательно.

Скорее всего ты обладаешь хорошей интуицией, умеешь понять человека, проникнуться им, будто бы просканировать того, с кем ты ведешь беседу.

Ты далеко не поверхностный человек, глубоко мыслишь и легко можешь познать суть изучаемого вопроса.

Год Крысы - энергия Воды Инь

Ты можешь быть достаточно изменчива в своих настроениях, желаниях и действиях - можешь начать с хорошего, а закончить плохим, можешь сначала улыбаться, а потом вдруг начать из-за чего-то грустить. другие могут и не догадываться, о чем ты сейчас думаешь, что у тебя в мыслях и на сердце - за красивой и безмятежной улыбкой может скрываться большая грусть, печаль, тоска, тревога и обида.

Ты умеешь скрывать то, что тебе выгодно скрыть, и проявлять то, что выгодно показать.Ты обладаешь большой проницательностью и интуицией, у тебя очень хорошо развито шестое чувство.

Ты очень добродетельный человек, помогающий и щедрый, проявляющий заботу и внимание по отношению к другим. Ведь Вода Инь в природе представляет собой не только дождь, капли росы, пар и туман, но это и сам воздух. А воздух нужен каждому.

Ты тонкая, утонченная, обладающая большой притягательностью, сексуальностью, умеющая управлять этими своими качествами.

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