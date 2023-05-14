14 мая 2023

14 мая 2023 15:52

Хейли Бибер в дерзкой косухе снялась для обложки глянца

Модель и жена певца Джастина Бибера Хейли стала лицом нового выпуска журнала The Sunday Times Style. Соответствующий снимок обложки появился в социальных сетях издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летняя Хейли Бибер снялась для обложки глянца в дерзкой кожаной косухе и белоснежном полупрозрачном топе с глубоким декольте. Модели сделали укладку с низким пучком и пробором на левую сторону, а также нюдовый макияж с контурингом, кремовыми тенями и розовым блеском. На страницах журнала Хейли Бибер дала откровенное интервью и рассказала о собственном косметическом бизнесе.


Просмотров: 148

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 20:43

  • 1 397
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 6 556
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 1 778
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 1 939
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 2 908
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 2 859
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 3 305
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 1 539
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 1 859
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 3 118
Ирина Шейк постарела? - ФОТО