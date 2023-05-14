Хейли Бибер в дерзкой косухе снялась для обложки глянца

Модель и жена певца Джастина Бибера Хейли стала лицом нового выпуска журнала The Sunday Times Style. Соответствующий снимок обложки появился в социальных сетях издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летняя Хейли Бибер снялась для обложки глянца в дерзкой кожаной косухе и белоснежном полупрозрачном топе с глубоким декольте. Модели сделали укладку с низким пучком и пробором на левую сторону, а также нюдовый макияж с контурингом, кремовыми тенями и розовым блеском. На страницах журнала Хейли Бибер дала откровенное интервью и рассказала о собственном косметическом бизнесе.