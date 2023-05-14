14 мая 2023

14 мая 2023 09:20

Показ Victoria's Secret вернется после 5-летнего перерыва в новом формате

Показ мод бельевого бренда Victoria's Secret возвращается после 5-летнего перерыва с документальным фильмом "Мировое турне". Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Документальный фильм, который будет показан этой осенью, обещает "объединить моду, кино, искусство и культуру". В "Мировом туре" будут показаны выступления супермоделей и исполнителей, а также то, как творческий процесс организован за кулисами.

Режиссером фильма выступил дуэт Partel Oliva, который раньше снимал кампании для Chanel, Kenzo и Versace, и 20 креативщиков со всего мира: от Боготы и Лагоса до Лондона и Токио. Среди них художники, хореографы, кинематографисты, модельеры и другие творческие единицы, которые создадут индивидуальный дизайн для Victoria's Secret.

Рауль Мартинес, исполнительный вице-президент и главный креативный директор Victoria's Secret, сказал: "Этот фильм - высшее выражение трансформации бренда Victoria's Secret. Его движущей силой станут мода, гламур и развлечения с отсылкой на любимую иконографию прошлого, но в смелом, переосмысленном виде".

После скандалов, связанных с бывшим руководством компании, и резкого падения рейтингов шоу Victoria's Secret было отменено на неопределенный срок в 2019 году.


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