Стилист дала советы по выбору одежды для собеседования

Советы по выбору одежды для собеседования дала в беседе с "Мослентой" стилист, победительница шоу "Модные игры" на ТНТ Селена Сафарова. Она подчеркнула, что первое впечатление максимально важно - второго шанса может не быть, поэтому к выбору стоит подойти ответственно, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

"При приеме на работу HR-специалисты обращают внимания на многие вещи. Далеко не всегда судьбу кандидата решают опыт и рекомендации. Важное значение имеют манеры, умение себя подать и, конечно же, внешний вид", - заметила Сафарова.

Выбор зависит от того, в какую компанию человек хочет устроиться и какую должность занять. Так, для офисных работников классических структур предпочтительны спокойные темные тона в одежде (синий, коричневый, серый), отметила стилист. "Выбирайте современные деловые костюмы, которые не облегают и не излишне оверсайз. И, конечно, не забывайте об опрятности - ногти, прическа и все остальное должно быть ухоженным", - посоветовала она.

Для компаний со свободной и демократичной культурой допустимо сочетание темных тонов с освежающими нотками в аксессуарах или небольших деталях костюмов, продолжила собеседница "Мосленты". Сафарова порекомендовала использовать свежие оттенки зеленого, так как "психология этого цвета очень располагает и вызывает доверие у собеседника". "Но и в Гринча превращаться не нужно, все дозированно. Если не умеете работать с цветом, отдайте предпочтение цветным аксессуарам", - пояснила эксперт.

Для компаний без дресс-кода, придерживающихся свободного стиля в одежде, уместно выбрать что-то в стиле casual. "Но помните, пожалуйста, что это собеседование, на него не нужно приходить в расслабленном виде. Беспроигрышный вариант - надеть пиджак, белую футболку без принта и простые прямые джинсы классического цвета, без деталей и потертостей", - отметила специалист.

Женщинам, планирующим отправиться на собеседование в юбке или платье, Сафарова рекомендует тщательнее выбирать чулочные изделия: стоит исключить телесные варианты, лучше остановиться на изделиях черного цвета прочностью 20 или 40 DEN.

"Если вы претендуете на руководящую позицию, выбор цветовой гаммы для вас весьма ограничен. Придерживайтесь спокойных цветов с неброскими аксессуарами (темно-синий, коричневый, черный в сочетании с бледными оттенками). И никакого серого цвета!" - заявила стилист.

К не самым удачным цветам в одежде для собеседования Сафарова также отнесла оранжевый и фиолетовый.

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