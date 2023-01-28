Бизнес-коуч рассказала, как достичь поставленных целей

Алгоритм действий для достижения поставленных целей привела в беседе с "Мослентой" бизнес-коуч, основатель Международной академии бизнес-коучинга 2WIN и автор методологии "Целостное влияние" Катерина Акман.

"Люди очень любят привязывать старт движения к новым целям с началом определенных периодов - с первым днем после новогодних каникул, с первым числом нового месяца, с очередным понедельником... Иногда это работает, но чаще нет. Иногда у вас получается, но через неделю, максимум две вы сдаетесь", - отметила эксперт.

По мнению Акман, люди не добиваются поставленных целей или бросают все на полпути по трем основным причинам, это: неумение прислушиваться к себе, завышенные требования и недостаток ресурсов.

Бизнес-коуч рекомендует внимательно слушать себя, чтобы достигнуть желаемого. Специалист привела пример из личного опыта: во время беременности она набрала лишний вес, а после родов села на диету и за восемь недель похудела на семь килограммов.

"Для меня отправной точкой диеты стал не день отказа от каких-либо продуктов, а дата начала наблюдения за собой. Я выбрала число, с которого стала анализировать, что я ем и как к этому отношусь, какую еду люблю больше всего, полезны эти продукты или нет. Если я знаю, что нет, то почему и в каком эмоциональном состоянии выбираю определенные блюда, как чувствую себя после. При этом я позволяла себе есть столько, сколько пожелаю", - поделилась Акман.

Не нужно завышать требования на пути к цели, ставить жесткие рамки и винить себя, если что-то сразу не получается, продолжила эксперт. На примере той же диеты она посоветовала не исключать из рациона конкретные продукты, а предлагать себе более полезную альтернативу.

Еще одно важное правило для достижения успеха - умение позаботиться о ресурсах и следовать системе: нужно продумать план, освободить время для его реализации и обеспечить себя всем необходимым.

"Если говорить про диету, важно, чтобы у вас были полезные продукты, которыми вы замените то, от чего хотите отказаться. Также необходима система, помогающая идти к результату. Это может быть план, определенные правила или инструкция", - объяснила собеседница "Мосленты".

Акман посоветовала также не забывать о мотивации и поддержке: записать причины, по которым достижение конкретного результата является необходимым, и найти в своем окружении людей, которые смогут поддержать.

"Если хотите устойчивых изменений, включайтесь в процесс бережно. Продумайте мотивацию, четкую систему, время, ресурсы и найдите поддерживающее окружение. Такой подход применим для достижения любых целей: от внедрения полезных привычек до реализации бизнес-идей", - заключила коуч.