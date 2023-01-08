8 января 2023

8 января 2023 10:30

Перечислены препятствующие росту дохода карьерные ошибки

Препятствующие росту дохода карьерные ошибки перечислила в беседе с "Мослентой" HR-эксперт, основатель образовательной платформы для HR-специалистов topcareer Светлана Смольникова.

"Если, например, сотрудник не проявляет инициативу и не включается в рабочий процесс, он "обрезает" возможности компании. В ответ работодатель не может обеспечить ему карьерный и финансовый рост. Все взаимосвязано. А активная позиция способствует повышению", - сказала специалист. Она напомнила, что при освобождении вакансии больше шансов у сотрудника, который себя уже проявлял.

Мешают карьерному росту и два противоположных случая: редкая или, наоборот, частая смена работы. По словам Смольниковой, долгое пребывание на одном месте ограничивает возможности и развитие. Единственное исключение - это работа в прогрессирующей компании, где регулярно запускаются новые направления и требуется обновление функционала.

А частая смена работы не позволяет человеку реализоваться как профессионал. Это следствие другой проблемы, мешающей карьерному росту - необдуманного увольнения. Например, неправильно увольняться из-за конфликтов с коллегами, необходимо решить спорную ситуацию. Ошибочно бросать компанию вслед за руководством или ради создания своего проекта - имеет смысл сначала протестировать параллельно с основной занятостью. Иногда спешно покидают место работы новички: одни не выдерживают испытательного срока, а другие - новой среды. В таком случае, чтобы не испытывать стресс, Смольникова рекомендует обраться к психологу.

"Надо постоянно держать руку на пульсе. Рынок делает бизнес очень подвижным. То, что используется сегодня, завтра может потерять актуальность. Сейчас лучший путь - обучение. Берите знания у других людей, постоянно вращайтесь в системе", - посоветовала она.


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