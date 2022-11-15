Как не терять внимание и концентрацию во время работы?

Аналитик, исследователь человеческой психологии, российский писатель и автор книг о саморазвитии Александр Король рассказал "Газете.Ru" о том, как сохранить внимание и концентрацию на работе.

По словам эксперта, главная ошибка многих - желание выполнить все дела за короткий период времени при том, что уже через 40-60 минут активного труда работоспособность и концентрация падают.

"Между работой и отдыхом нужно соблюдать баланс. Если вы по 6-8 часов "копаетесь" в документах, обязательно нужно помнить об отдыхе после каждых 40 минут умственной нагрузки. Сделайте перерыв на 15 минут. Это в 100 раз эффективнее, чем попытка успеть все за условные 3 часа, потому что за это время вы быстро устанете и не будете сосредоточены на важном", - порекомендовал Король.

При этом ритм этих 15 минут должен кардинально отличаться от рабочего темпа. Например, если человек работает с компьютером или телефоном, то в перерыве нужно полностью отказаться от любой техники.

Кроме того, указывает аналитик, сильно сказывается на концентрации и то, как человек проводит свободное время до работы и после.

"Чтобы хорошо себя чувствовать на работе, нужно начинать утро не впопыхах, а правильно. Просыпайтесь на час раньше будильника. Это время вы сможете посвятить себе и делам: йоге, ведению дневника, молитве. Перед рабочим днем вдохновляйте себя на новые свершения и день будет продуктивнее", - отметил эксперт.

И посоветовал также привыкать к дисциплине, особенно если вы из тех, кому бывает трудно взять себя в руки. Чтобы этому научиться нужно приучать себя к организации: вставать в одинаковое время, выходить на работу точно в срок и никогда не опаздывать. Полезно будет завести ежедневник с расписанием, который поможет упорядочить дела на несколько дней вперед.

"Также старайтесь пресекать "автопилот". Например, менять маршруты езды до работы, сам транспорт или очередность действий для сбора на работу. Это поможет оставаться внимательным и бодрым", - пояснил писатель.

Поможет сконцентрироваться, по его словам, и медитации, а также разграничение рабочей атмосферы от личной. Последнее особенно актуально, если человек работает из дома. "На удаленке" важно выделить в доме отдельное рабочее место или сделать так, чтобы объекты, ассоциирующиеся с работой, не пересекались с домашними и не отвлекали. Все это актуально и для обратного: во время отдыха ничего не должно напоминать о работе.