4 знака зодиака, у которых случатся серьезные карьерные перемены в ноябре 2022

Грядущий ноябрь 2022 года станет настолько насыщенным событиями, что плотность происходящего может быть описана фразой "пятилетка за год". Все, что давно назревало, уже случится точно: затмение в Тельце 8 ноября сделает акцент на мировом финансовом кризисе и трансформации банковской системы, а также отношении к личному кошельку каждого человека. Впрочем, уход Марса в ретроградное движение также станет кармически важным и заставит заняться проработкой коммуникаций в рамках работы, возможно, придётся повышать свои навыки, чтобы быть более конкурентно способными и отстаивать своё профессиональное звание.

Астролог Elle.ru выделил знаки, у которых случатся карьерные перемены, и, как это бывает в затмение, события будут пролонгированы на 9 лет как минимум. Поэтому если вы сейчас устроитесь на новую работу, то, скорее всего, останетесь на ней в течение долгого срока. А вот если случится увольнение, то вернуться на прежнее место не получится, поэтому перед принятием подобного решения стоит удостовериться, что вы готовы "сжечь все мосты".

Телец

Затмение и полнолуние в вашем знаке поставят точку именно в вашей профессии: вы можете получить ответ от руководителя, занять важную должность или просто завершить один из важнейших периодов в своей жизни. Например, последние 10 лет вы могли работать в банке, а теперь начнёте печь торты или шить одежду. В любом случае подобная перемена не будет для вас неожиданностью - подобные "весточки" могли уже случиться 11 ноября 2021 года (тогда тоже было затмение в Тельце) либо 30 апреля 2022 года - на новолуние в этом знаке. Если вы в этом году начинали что-то новое для себя, то, поверьте, в ноябре 2022 года вы получите высокую оценку. Также вероятно получение нового статуса.

Лев

Затмение 8 ноября происходит в вашем секторе карьеры и профессии, а значит, в буквально смысле Вселенная подводит вас к важному решению. Например, вы получите повышение, смену трудового статуса (как увольнение, так и ответ работодателя) или поймёте, что старые цели себя изжили. Дело в том, что затмение происходит в самой высшей точке натальной карты Львов: это не просто сектор карьеры, это в целом тематика того, куда вы стремитесь, что является вашей целью. Звезды заставят вас подвести черту, словно дальше уже как было - не будет. Вероятно, могут быть также перемены у вашего руководства, например, смена начальника, переименование организации, внезапная кадровая перестановка.

Стрелец

Затмение происходит в вашем секторе рабочего коллектива: вероятно завершение сотрудничества с одной группой людей, с которой было проделано много работы. Также может быть смена начальника, перемена в должности или внезапно ваша карьера получит продвижение благодаря иностранным организациям. Кроме того, возможно, что у вас могут внезапно смениться должностные инструкции: например, раньше вы приезжали в офис на работу к 10:00, а теперь она будет полностью на удаленке.

Козерог

Во время затмения вас ждёт более интересное событие: остановка ретроградного Марса в вашем секторе ежедневной работы и коллектива. Вероятно, вы столкнётесь с трудностями, связанными с коммуникациями в коллективе. Например, могут быть конфликтные переписки, срочная переделка документов по трудоустройству, либо вам придётся отстаивать ход работы и свои привычки в плане трудовой деятельности. Воинственный Марс будет находиться до конца января в ретроградной фазе у вас в секторе работы - за это время могут вернуться старые коллеги, либо вам придётся поднимать связи со своих прежних рабочих мест.

elle.ru