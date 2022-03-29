Богатыми вас сделает не работа, а эти 5 вещей

Какой фактор финансовой успешности упускает из виду большинство людей? Чарльз Типс, научный редактор портала Quora, а также основатель и генеральный директор TranZact ответил на этот вопрос так: "Еще никому не удавалось разбогатеть, зарабатывая себе на хлеб". Именно так Чарльзу часто повторял его отец.

Но что означает утверждение о том, что работа не делает нас богатыми? Что ж, по вашему мнению, как много легендарных плохих парней, которыми так одержимы большинство людей, работают от звонка до звонка?

Конечно, чтобы стать богатыми вы будете много трудиться, и чем дольше вы работаете, тем выше вероятность добиться желаемого. Как сказал бы сейчас мой отец: "Нет ничего плохого в том, чтобы работать на другого человека по 8 часов в день. Работайте по 8 часов в день и на себя, а также по 12 часов в день в субботу и воскресенье". Он всегда следовал этому принципу.

Продавая время по часам, многого вы не добьетесь. Отделы персонала знают, как много компания должна платить человеку в час за требуемые ей таланты. Даже если у вас есть престижный диплом юриста, вы работаете в ведущей фирме своей отрасли и можете выставлять клиентам счета в несколько сотен долларов за час своего времени, после вычета всех расходов вам крупно повезет, если в кошельке останется хотя бы треть заработанной суммы. Даже если вы будете работать на износ, выдавая в год по 3000 часов, то все равно не проложите себе путь к богатству.

Так что же нужно знать, чтобы достичь финансового богатства?

Во-первых, вам нужно стать просто богатыми, а не богатыми в финансовом плане.

Финансовое богатство относится только к деньгам, а вы должны понимать, что деньги это всего лишь "парковочное место" для произведенной продукции. Экономика строится на принципе обмена: вы покупаете товары других людей за свой товар. В основе любого богатства лежит принцип разделения земли и производства между разными участниками рыночных отношений. А деньги - это просто удобное средство оплаты труда и товаров.

Итак, вот что вам нужно знать, если вы не хотите пропустить поворот, который приведет вас к перекрестку улицы Лексус и бульвара Больших денег.

Знайте, к чему вы стремитесь

Наличие большого операционного бюджета - это еще не богатство. Вы можете "ворочать" миллионами долларов в год, но богатыми вас делает только доход, полученный свыше этих миллионов.

Как правило, оборачивание больших денег с небольшим доходом приводит к беспокойству, ведь большой и маленький карточные домики падает одинаково быстро.

Финансовый леверидж

Ваш бизнес-партнер говорит, что для бесперебойной работы производственной линии ему срочно требуется 200 конденсаторов. Он в отчаянии и готов заплатить по 2 доллара за одну штуку. У вас есть 100 долларов и вы знаете, где можно приобрести такие же конденсаторы по доллару за деталь. Вы можете заработать! Или можете одолжить еще 100 долларов под 10% и почти утроить свой капитал. Даже лучше, вы можете вынудить своего бизнес партнера заплатить вперед и получить еще больше без риска для собственных финансовых ресурсов.

Кадровый леверидж

Когда-то давно, еще будучи торговцем, я нанял на работу мойщика окон. На следующий день он пришел к нам в костюме, взял 20 долларов на мелкие расходы и оставил помощника делать его работу. Вскоре я начал замечать в городе и других его помощников, по меньшей мере, троих.

Я подсчитал его потенциальный доход. Так вот, этот парень без особых усилий зарабатывал почти 120 долларов в час при средней стоимости часа работы одного работника в 21 доллар (35 лет назад). Я был поражен тем, что он зарабатывал в 4 раза больше чем я. А ведь я был партнером процветающей компании в розничном бизнесе. При этом у него было гораздо меньше забот и персонала!

Используйте все доступные вам возможности

Производственный цикл начинается в тот самый момент, когда предприимчивый человек заглядывает в будущее и видит там возможность заработать. Только подумайте, как просто было бы начать свой бизнес по мытью окон. Тогда почему 99% всех мойщиков окон делают свою работу сами?

Понимание того, как определить ситуации, которые можно превратить в генерирующие доход возможности, зависит от чутья, а его еще нужно уметь в себе развить. Большинство людей не начинают свое дело. Остальные же сами создают для себя рабочее место, на котором будут выполнять одновременно функции руководителя, секретаря и маркетолога - итого сразу 4 позиции в одной, что довольно непростая задача.

Деньги должны приносить деньги

Помните, как Марк Цукерберг за один день сорвал куш в 4 миллиарда долларов? Как ему это удалось? А как Джефф Безос недавно увеличил свой капитал на 6 миллиардов за 20 минут? Неужели они дольше просидели на работе? Нет, это все акции. А вы за свою жизнь проработаете около 100-150 тысяч часов. Теперь умножьте эти часы на ставку оплаты за час и получите уровень своего потенциального богатства.

Деньги и акции работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год без каких-либо усилий. Суть в том, чтобы жить максимально скромно, начиная еще с юных лет, отказывая себе во всем ненужном и откладывая любые лишние деньги. Заставляя свои деньги работать, вы можете получать доход даже во время сна. Вы можете кушать в хорошем ресторане, заставляя деньги платить за еду, пока вы едите.

Чем все это обернулось для моего отца?

Моему отцу сейчас 94, и он чувствует себя вполне комфортно. На старости лет он немного разбогател. Он давно играл с недвижимостью и в 1960-х поймал удачу за хвост. Новое шоссе, проходившее через Даллас, должно было привести к быстрому росту пригородов. Когда мне было 12, мы переехали в небольшой городок, где мой папа сделал крупное вложение в несколько кварталов бедной части города на пересечении двух главных дорог. Помню, каким оптимистичным было его настроение, когда он пошел на такие перемены в жизни.

А затем начался ожидаемый рост, только не в старом центре города, как предполагал отец, а в районе пастбищ крупного рогатого скота с другой стороны нового шоссе, то есть на земле, которую он мог когда-то купить по 50 долларов за акр (сегодня она стоит почти 2 миллиона долларов). Что еще хуже, когда он понял, что выбрал не ту сторону города, ставки по процентам достигли двухзначных размеров, а это слишком много, чтобы можно было что-то заработать. В итоге ему пришлось прожить 20 лет своей жизни словно жук, застрявший в стакане с соком и неспособный пошевелиться. И это сделало его очень печальным человеком.

И последний урок - вы должны перестать посвящать свою жизнь попыткам разбогатеть. Риски и ошибки неизбежны. Вы можете сделать все идеально правильно, делая один ловкий ход за другим, но все равно окажетесь в худшем положении, чем были изначально.

Никто из нас не создан для такого стресса, напряжения и неопределенности, и это делает работу на других людей за стабильную зарплату довольно неплохой альтернативой.

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