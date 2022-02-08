Знакомство в магазине и отложенная свадьба: история любви Криштиану Роналду и Джорджины Родригес - ВИДЕО

Сегодня Криштиану Роналду отмечает 37-летие. Поздравляем футболиста и вспоминаем подробности его личной жизни.

Случайное знакомство

В 2016 году Джорджина Родригес работала продавцом-консультантом в бутике Gucci, и именно там она впервые встретила будущего бойфренда. По словам девушки, она смущалась и боялась поднять на футболиста глаза. А первым с ней заговорил сын Роналду.

В интервью The Sun Криштиану Роналду рассказывал, что он не сразу начал всерьез задумываться о серьезных отношениях с Джорджиной. Однако через два месяца он влюбился в девушку и предложил ей переехать к нему.

Как невеста футболиста поведала в документальном шоу "Я - Джорджина" для Netflix, ее шокировала роскошь, в которой жил футболист. Первое время она терялась в его доме и боялась заблудиться, потому что с детства жила только в маленьких квартирах. Официально в качестве пары Криштиану и Джорджина появились на премии "Золотой мяч" в январе 2017 года в Цюрихе.

Большая семья

В конце 2017 года у пары родился ребенок - дочь Алана Мартина. Однако для Роналду малышка не стала первенцем - у него уже было трое детей, имена матерей которых неизвестны публике. В 2010 году родился первый сын футболиста, Криштиану-младший.

В том же 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Матео и Еву. Джорджина полюбила детей своего избранника и считает их своими: по словам Родригес, она никак не выделяет из них родную дочь, и все четверо детей называют ее мамой.

В октябре 2021 года стало известно о второй беременности Джорджины. Впервые об этом рассказало издание Hola, сославшись на друга пары, сообщившего эту новость. Позже и сам Криштиану подтвердил этот факт и даже опубликовал в своем микроблоге снимок УЗИ, сообщив о скором появлении двойни.

Слухи о свадьбе

Джорджина и Криштиану вместе уже много лет и считают себя семьей, тем не менее, они до сих пор официально не оформили свои отношения. Однако фанаты и журналисты неоднократно пытались их "поженить", к тому же парочка постоянно подогревает интерес к этой теме публикациями в соцсетях.

В частности, в 2020 году оба опубликовали в инстаграме одно и то же совместное фото, сопроводив его разными подписями. Криштиану написал "Моя любовь" и добавил к посту эмодзи-сердечко, а Джорджина оставила под снимком лишь одно слово - "Да".

До этого, в 2019 году, СМИ активно обсуждали тайную свадьбу футболиста и его возлюбленной. Слух о том, что засекреченная свадьба прошла в Монако и на нее не допустили даже фотографов, распространился по многим европейским изданиям.

Однако пока эти слухи не получили подтверждения. В реалити-шоу, которое вышло на Netflix, футболист поделился своими планами. По его словам, он уверен, что когда-нибудь они зарегистрируют отношения, однако для этого должно "что-то перещелкнуть".

Lady.mail.ru