20 цитат, которые сделают утро счастливым

Отличные фразы для того, чтобы встать с постели с улыбкой и пообещать себе стать лучше.

"Рано ложиться и рано вставать - вот что делает человека здоровым, богатым и умным". Бенджамин Франклин

"Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет!" Нина Добрев

"Каждое утро - это время начать жизнь снова". Пауло Коэльо

"Старые друзья уходят, новые появляются. Как и дни. Старые проходят, новые прибывают. Важно сделать их значимыми: значимый друг - значимый день". Далай-Лама

"Мне нравится сама идея: возможность вставать каждое утро и начать что угодно заново". Кристин Армстронг

"Возможности, как восходы. Если ждать их слишком долго, можно и пропустить". Уильям Артур Вард

"Комар, ранним утром впивающийся вам в ляжку, может послужить молнией, которая озарит в вашем черепе неизведанные ещё горизонты". Сальвадор Дали

"Улыбнитесь себе в зеркало. Делайте так каждое утро, и вы заметите, какие огромные перемены случатся в вашей жизни". Йоко Оно

"Нет такой ночи или проблемы, которую не победил бы восход и надежда". Бернард Уильямс

"Планы на год составляй весной, планы на день - утром". Китайская поговорка

"Мысли как цветы: сорванные утром, они дольше остаются свежими". Андре Жид