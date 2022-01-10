Давно пора - Как превратить мечту в жизнь

Писательница Барбара Шер предлагает пошаговый план, который поможет вам найти свое призвание и заниматься тем, что вы любите.

Если вы давно мечтали о работе, которая дает вам нечто большее, чем зарплату, или хотели заняться своим любимым делом вместо унылой карьеры, не приносящей вам никакой радости, - самое время начать! В книге Барбара Шер Давно пора! (перевод на русский - издательство Манн, Иванов и Фербер) предлагает простые и конкретные инструкции, которые помогут вам стать успешным и счастливым, занимаясь своим делом:

Как использовать ваше врожденное любопытство, таланты и ресурсы;

Почему далеко не каждая карьера может вам подойти;

Как справиться со всеми барьерами на пути к работе вашей мечты;

Как ваши детские увлечения могут подсказать вам, что нужно, чтобы быть счастливым взрослым;

И как заниматься только любимым делом на протяжении всей своей жизни.

Находим мечты!

Каждый из нас приходит на эту планету с багажом способностей, со своим особым взглядом на мир. Нам предначертано использовать это свое видение - как рыбе суждено плавать, а птице летать. Оно помогает исполнять мечты. Может быть, вы еще не до конца их осознали, но они есть. Осталось только поискать.

Новая жизнь

Я прошу вас забыть все, что вы знаете про успехи крупных бизнесменов, великих спортсменов и прочих кумиров нашей культуры. Вместо этого давайте начнем с нуля строить жизнь, которая подойдет лично вам - а не тому человеку, которого из вас пытаются сделать другие.

Найти правильный стимул

Никогда не пытайтесь прийти к победе, используя чужой способ мотивации. Эти времена прошли. Никто лучше вас не знает, что вам нужно, поэтому прислушайтесь к себе. Всех людей мотивируют разные вещи: кого-то - похвала, кого-то - стыд, кого-то - мысли о том, как разозлятся враги, когда узнают об их успехах.

Довести мечту до предела

А теперь представьте, что вы все свое время и силы отдали велосипедам, занимались только ими, превратили любовь к ним в профессию (которая позволила вам обрести свободу, независимость, объездить весь мир) и достигли в этой карьере серьезных высот. Где бы вы сейчас были? Какой была бы ваша жизнь?

Что вы выбираете?

Оглянитесь: как мало вокруг людей, которые занимаются любимым делом, - тем, что приносит радость, хорошо дается, вызывает гордость. А теперь взгляните, сколько людей заняты работой, которая им не нравится, - делают ее через силу, чувствуя, что гордиться нечем. Что выбираете вы?

Начинайте сразу!

Занесите в календарь дату начала действий - не позже чем через три дня. Почему три? Потому что два вам понадобятся на страх и бунт. Если вам страшно - поздравляю. Как правило, страх - верный признак: он говорит, что вы натолкнулись на нечто важное, ценное, дорогое. Бойтесь сколько угодно, но на третий день беритесь за дело.

Ничто не может сделать вас по-настоящему счастливым, если вы не занимаетесь тем, что любите.

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