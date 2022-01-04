Вопросы с подтекстом на собеседовании - Как отвечать?

Зачастую на собеседовании вам задают вопрос, который вы считаете банальным, глупым, а иногда и неуместным. Тем не менее, часть из них содержит подтекст, который рекрутер хотел бы от вас услышать.

Правильный ответ на такой вопрос позволяет рекрутеру получить подтверждение информации, которую он услышал от вас ранее. Или подтвердить свою точку зрения на вашу кандидатуру. Он может развеять опасения или снять предубеждение, если оно возникло после ответа на предыдущие вопросы.

А вот неправильный ответ, не учитывающий подтекст, может увести вас от заветной вакансии. Поэтому важно вовремя понять - вопрос простой или с подтекстом и правильно на него ответить. Чтоб не быть голословными, перейдем к примерам.

Например, в список самых ненавистных вопросов на собеседовании попал стандартный вопрос рекрутера:

1. Кем вы видите себя через 5 лет?

Большая часть соискателей злится, поскольку, находясь в активном поиске работы, они не могут предсказать, в которой из компаний-работодателей им скажут "да", не говоря уже о более дальних перспективах. Поэтому ответы бывают самые разнообразные - от банального "не знаю" до "хочу стать партнером фирмы-директором через 3-5-10 лет".

А что же хочет услышать рекрутер?

Помимо того, что он действительно хочет понимать, планируете ли вы вашу жизнь (если по работе вам нужен такой навык), есть еще и подтекст, который гласит: надолго ли вы планируете остаться в этой компании и на каких условиях. То есть, успеете ли вы окупить вложенные в вас средства и совпадает ли желаемая вами скорость карьерного роста с возможностями компании.

Итак, если в описании вакансии компании есть пресловутая фраза про динамическое развитие, то про карьерный рост говорить можно. Но при этом важно подчеркнуть, что место руководителя (особенно если он вас собеседует) вы занимать не планируете. Не обязательно это делать "в лоб", но намекнуть нужно. Если описана "стабильная работа в стабильной компании", безопаснее говорить о профессиональном росте и готовности работать на компанию в отдаленной перспективе.

2. Назовите свои сильные и слабые стороны. Или почему мы должны взять именно вас?

Никому не хочется выворачиваться наизнанку перед малознакомым человеком. Большинство соискателей и не подозревают, что подтекст этого, на первый взгляд, коварного вопроса - достаточно банален. Рекрутер ищет сотрудника в уже работающую команду и ему важен специалист, знающий, где он наиболее эффективен.

Поэтому не нужно рассказывать все, как на исповеди, - например, "я постоянно опаздывала на первую работу, а на второй ссорилась с руководительницей, но сейчас у меня все хорошо". И слишком слащавые или неискренние ответы "у меня нет слабых сторон, я их не знаю" - тоже ответ не в вашу пользу.

Гораздо лучше рассказать, какие ваши черты личности помогают быть успешным. Например, "я не пасую перед трудностями, но не люблю рутинных задач" (это, например, для активного менеджера без особо нудной отчетности).

Чтобы качества были адекватными вакансии, почитайте требования к личностным характеристикам и обязанности. Подумайте, что в вашем характере может решить их успешно, и расскажите об этом. А недостатки возьмите из прошлых опытов, но уже преодоленные. Например, "раньше я неохотно вел отчетность, но постепенно осознал, сколько полезной информации могу из нее почерпнуть".

3. Что вы знаете о нашей компании? или Почему вы направили резюме именно в нашу компанию?

Почему он не нравится соискателям - потому что многие из них рассылают резюме на вакансии и даже не запоминают названия компаний, где эти вакансии есть. Менеджеры по персоналу, в свою очередь, хотят видеть на собеседованиях кандидатов, замотивированных работать именно у них. Поэтому ответ на этот вопрос не должен быть "никаким" - "у вас была подходящая вакансия, вот я и отправила резюме".

Не нужно упирать на то, что привлекают исключительно деньги (высокий оклад) или близость офиса к дому. Оптимальный ответ вкратце описывает ту деятельность компании, которая интересна кандидату и подчеркивает, в чем именно он заинтересован. Например, "я нашла в Интернете информацию о том, что ваш сайт - самый первый в сфере трудоустройства и самый большой. Компания активно развивается, у нее иностранные собственники, которые помогают работать по западным бизнес-стандартам. Поскольку у меня есть опыт работы в иностранной компании и в сфере интернет-услуг, думаю, что смогу быть полезной вам и получить новый профессиональный опыт".

Итого - важно дать понять рекрутеру, что ваш выбор компании - осознанный и у вас есть серьезный интерес и мотивация работать именно в этой компании.

Наиболее сложными являются вопросы, связанные с руководством. Правильных ответов нет в принципе - поскольку для каждой компании в ее корпоративной культуре есть свои стандарты общения с руководством. Угадаете или нет - все зависит от вас.

4. Какие качества вашего босса вам нравились, а какие раздражали? Или Что может стать причиной разногласий с руководством?

Отвечая на такие вопросы, вам нужно развеять такие опасения рекрутера:

Вы не скандалист и склочник и можете оценивать руководство логично, без эмоций и взвешенно. При ответе на каверзные вопросы можете обойти "острые углы".

Ответственность за свои проступки или конфликты по вашей вине вы способны взять на себя.

Рубить "сплеча правду-матку" - последнее, что от вас ожидают. Если вам удастся сохранить баланс позитива и негатива в ответе, рекрутер оценить вашу тактичность.

И, напоследок, вопрос, который многие из рекрутеров считают главным - вопрос о вашей мотивации.

5. Что вам нравилось и не нравилось на предыдущих работах? или Чего вам не хватало на прошлой работе, что вы ищете в своей желаемой должности?

Этот вопрос направлен на то, чтобы понять, по какой причине вы уходите с предыдущей работы или что определят ваши критерии поиска новой работы. Например, если вы говорите о том, что у вас не было достаточного доступа к руководителю, что усложняло решение рабочих вопросов, интервьюер уточнит - когда и как вам пришлось решать вопрос самостоятельно из-за невозможности посоветоваться с руководителем. Тогда ваш ответ очертит круг вопросов, за которые вы готовы нести ответственность.

Отвечая на этот вопрос, постарайтесь не переборщить с позитивом. Не нужно рассказывать, что все работы были просто идеальными. Но и вынимать "скелеты из шкафов" тоже не стоит. Наиболее продуктивным будет вариант, совмещающий и позитивный, и негативный опыт, но оставляющий впечатление искреннего и в целом позитивного ответа.

Как правило, все вопросы на собеседовании - с подтекстом или без, направлены на получение ответов по трем важным пунктам. Рекрутер должен понимать, сможете ли вы исполнять данную работу качественно и в срок, будете ли вы это делать и сможете ли без ущерба для себя и коллег вписаться в коллектив. Чтобы получить честные и полные ответы, вам будут задаваться вопросы прямые и с подтекстом.

Все это делается, чтобы узнать вас как можно лучше и принять правильное решение. Поэтому ваша задача - честно и развернуто отвечать на все вопросы. Но не спешите с ответами. Важно внимательно выслушать вопрос, переспросить, если необходимо конкретизировать его смысл. И только тогда отвечать, тщательно обдумав ответ. Ведь ваши неосторожные слова или оговорки могут сказать нанимателю гораздо больше, чем вы думаете.

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