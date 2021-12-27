До зевоты - 5 причин скуки на работе

Скука на работе может появиться не только когда вы занимаетесь делом, которое вам не подходит. Причин может быть гораздо больше, и с некоторыми из них вполне можно справиться.

Давай разберемся в причинах, которые могут вызывать скуку и усталость от работы, а также поделимся советами, что можно предпринять.

1. Несоответствие между вашими интересами и работой

Это очень типичная проблема, которую многие могут даже не осознавать. В таком случае в первую очередь стоит подумать, почему вы выбрали эту работу: привлекательная зарплата, у вас не было других предложений или же вас привлекли какие-то другие параметры. Затем, возможно, стоит пересмотреть свои интересы на этой работе.

2. Вы не используете все свои возможности

У каждого есть свои сильные стороны и таланты. Когда ваши возможности не полностью используются, вам может начать казаться, что рабочие задания слишком простые для вашего уровня. Так возникают сомнения, нужны ли вы как специалист этой компании, и, соответсвенно, теряется мотивация.

3. У вас мало возможностей для роста

Одни и те же задания каждый день - еще один фактор, при котором даже у самого мотивированного работника возникает скука.

4. У вас слишком много свободного времени

Конечно же, очень важно делать перерывы на работе. Но если вы слишком свободны, это также может стать проблемой и причиной скуки. Когда у вас слишком много свободного времени, вы погружаетесь в мечтания и со временем начинаете скучать на работе.

5. У вас нет четкой цели

Например, люди, которые долгое время находятся на одной и той же должности, начинают терять чувство карьерной цели. Вы перестаете ориентироваться в том, что хотите получить от работы, привыкаете к своему повторяющемуся распорядку дня и постепенно теряете страсть и интерес к своему делу.

Что делать со скукой?

Не в каждой ситуации можно все исправить. Иногда вам просто не подходит работа или условия. Тем не менее, всегда можно попытаться предпринять шаги, чтобы уменьшить или справиться с этим чувством.

Сообщите своему начальнику о своей ситуации, если есть такая возможность

Если это возможно и у вас возможен диалог с руководителем, поговорите об этой ситуации. Попросите, например, поручать вам более сложные задания или те, которые соответствуют вашим интересам. Это не только может помочь избавиться от скуки, но и продемонстрирует вашу заинтересованность и готовность развиваться.

Постарайтесь делать больше, чем от вас ожидают

Если вы чувствуете, что ваш потенциал задействован не полностью, попробуйте делать немного больше, чем от вас ожидают. Справившись с основными делами, попробуйте добровольно взяться за задачи, которые непосредственно не входят в ваши обязанности. Это, с одной стороны, поможет вам развиваться, а с другой - может показать вашему шефу, что вы способны на большее.

Учитесь чему-то новому

Если у вас много свободного времени на работе, используйте его, чтобы узнать что-то новое. Например, если вы работаете в команде дизайнеров, но вы не знакомы с работой программного обеспечения, это хороший шанс для самостоятельного обучения.

Поймите, чего вы хотите от работы

Ваша большая цель будет мотивировать вас. Постарайтесь обдумать, чего вы хотите добиться в своей карьере и понять, как нынешняя работа может помочь в этом.

Делайте перерывы, чтобы бороться с истощением и выгоранием

Отдых - это подготовительный шаг к длительному путешествию. Никогда не пренебрегайте перерывами, также не стоит недооценивать силу короткого перерыва, который поможет зарядиться.

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