Учим английский - 5 привычек, которые тебе помогут

В процессе изучения английского или другого иностранного языка многое зависит от настойчивости и регулярности. Существует ряд привычек, которые пригодятся тем, кто как раз на этапе изучения.

1. Всегда держи под рукой что-то интересное

Так ты всегда сможешь с пользой занять небольшие паузы. Ведь прочитать интересную статью или просмотреть новые выражения - точно интереснее, чем, например, просто стоять в очереди. Таких моментов ожидания в течение дня возникает немало. Поэтому, отправляясь на встречу, возьми с собой статью, которую собиралась почитать. Возможно, тебе придется ждать своего собеседника. Загрузи себе в телефон интересные тексты, список слов или карточки.

2. Совмещай "приятное с полезным" онлайн

Сделай серфинг в интернете полезным. Подумай, какого типа сайты ты чаще всего посещаешь? Например, ты увлекаешься модой, музыкой или спортом. Найди сайты на эту же тематику на иностранном языке и сделай отдельные закладки. В следующий раз, когда у тебя появится желание почитать что-то в интернете, открывай эти закладки. Интересная для тебя тема будет захватывать и мотивировать читать на английском сама по себе.

3. Увлекись короткими роликами

Навык понимать речь на слух также очень важен. В конце концов, все изучение языка направлено на то, чтобы общаться с людьми. Инструментов для тренировки - масса: фильмы, аудиокниги, записанные диалоги. Но выкроить два часа, чтобы посмотреть фильм, не всегда удается.

Поэтому заведи себе привычку ежедневно просматривать небольшие ролики. На ресурсе TED ты найдешь множество коротких лекций, на YouTube - видеоблоги на самые разные темы. Выделяй ежедневно 5-10 минут на один ролик, скорее всего, не будет большой проблемой, зато будет приносить ежедневную пользу.

4. Ищи новые варианты

Подбирай формат обучения, который подходит и интересен тебе. Не зацикливайся исключительно на изучении грамматических правил и списков слов. Старайся подыскивать что-то новое, чтобы тебе было интересно учить язык. Пробуйте подкасты, видео, приложения, ищи интересные книги, учи тексты песен. Все это пригодится в твоем "языковом багаже".

5. Читай

Эта привычка полезна сама по себе, а в изучении языка - вообще бесценна. Совсем не обязательно начинать с крупных произведений и сложной в лингвистическом плане классики. Начинай с простых книжек, которые тебе будет просто и комфортно осилить. Постепенно можно будет перейти к более сложным произведениям. Главное, чтобы такое чтение на английском стало привычкой и приносило тебе удовольствие.

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