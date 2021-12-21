Что тормозит твою карьеру? - ФОТО

Успех может выглядеть совершенно по-разному. Например, как селфи загорелого дауншифтера на фоне индийских пальм. Или как бледный, но гордый профиль трудолюбивой коллеги из соседнего офиса. И разница здесь не столько в деловых качествах одной и другого, сколько в их личном отношении к этому вопросу. "В оценке нашей успешности всегда есть внешняя и внутренняя составляющие, - объясняет Наталия Долина, директор Европейского центра бизнес-коучинга,- Нередкий случай: у человека отличное резюме, хорошая должность и зарплата - а он не чувствует себя успешным, потому что по каким-то своим критериям считает, что проигрывает в этой жизни. Скажем, у него нет времени заняться собой или реализовать какую-то важную мечту - он ощущает себя разочарованным, как будто живет не своей жизнью, добился чего-то для других, а не для самого себя. При этом в роли "других", как правило, мы неосознанно видим своих родителей, от которых с детства усвоили, как "правильно себя вести" и вообще "быть хорошими девочками". Если, взрослея, вам не удалось пересмотреть эти давние установки, чтобы ясно понять, что нужно от жизни лично вам, они начинают вас ограничивать и тормозят движение к успеху". Перед вами - самые распространенные "блокирующие" ситуации и экспертные подсказки, как из них выйти.
"Я жду признания"
Ситуация: вы трудитесь от рассвета до заката и с нетерпением ждете, когда такой героизм отразится на ваших доходах. Нет, сами вы ничего не просите - и это, кстати, типично женская установка. В отличие от мужчин, многие девушки не решаются "требовать", ожидая прибавки к зарплате, как некоей "родительской похвалы". Другая проблема в том, что женщины зачастую не отличают свою личную ценность от объективной стоимости своего труда. Отсюда и чувство неловкости: "Наверное, я этого не стою..."
Мнение коуча: ждать у моря погоды и обесценивать себя - это, конечно, не выход. Старайтесь формулировать свой запрос с очень конкретными цифрами. Например: "За эти полгода мне удалось на треть увеличить базу клиентов, что соответствует повышению оплаты на те же 30 %". Важный момент: если вы цените себя, то абсолютно естественным продолжением такого отношения будет желание вкладываться в свой потенциал и монетизировать эту ценность. Того, кто тратит деньги на свое развитие и обучение, гораздо реже смущает вопрос "А могу ли я просить прибавки?"
"Груз ответственности"
Ситуация: "от добра добра не ищут". Вам очень пошла бы новая должность, но вы не спешите на нее претендовать: "А справлюсь ли я с такой ответственностью?" Вам хочется быть на 200 % уверенной в собственных силах, вам нужно ощущать, что вы "достойны"... А пока вы разбираетесь со своими чувствами, пресловутый пост занимает ваша коллега, которая отнюдь не страдает таким перфекционизмом.
Мнение коуча: это еще одно убеждение из детства - когда ответственность вы считаете грузом. Если маленькой девочке когда-то не хватало поддержки, потом ее заранее будет мучить страх и чувство вины за любую возможную оплошность. Но есть и совсем другое отношение: "взлетает" лишь тот, кто воспринимает ответственность как возможность влиять на результат, как шанс развернуться и что-то попробовать, вырасти и управлять своей жизнью. Как взрослый человек дайте себе право на неверный шаг: в конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
"Карьера мешает личной жизни"
Ситуация: чем решительнее женщина поднимается по карьерной лестнице, тем неочевиднее выглядит ее личная жизнь. С одной стороны, коллеги-мужчины поневоле смотрят на нее снизу вверх и согласно субординации держатся на расстоянии. С другой - коллеги-женщины, особенно те, что не могут себе позволить карьерных амбиций, нередко начинают злословить у нее за спиной. Для завистниц она будет и "плохой начальник", и "нерадивая мать"... Вы уже слышали подобные пересуды, и вам не хочется оказаться на "незавидном" месте.
Мнение коуча: здесь часто сталкиваются сразу две негативные установки. Одна из них сурово внушает: начальница - это не женщина. То есть якобы она не имеет права быть мягкой, нежной, иногда ранимой... Если в раннем детстве именно такой авторитарный пример был у девочки перед глазами, потом ей может быть трудно ощущать себя привлекательной и одновременно настаивать на своем. Но надо ли говорить, что на руководящих постах сегодня работает масса красивых, сильных, тонких и обаятельных женщин? Вопрос ведь вовсе не в том, что высокая должность автоматически диктует брутальные качества. На самом деле каждая из нас только сама определяет свою уникальную формулу женственности.
Другая ограничивающая установка навязывает ложный выбор: карьерный успех или так называемое "женское счастье". Иными словами, это страх, что очень активная женщина рискует остаться одна - ну или в крайнем случае с ней рядом окажется очень пассивный мужчина. Обман состоит в том, что нет таких причин, которые помешали бы женщине быть успешной во всех областях, которые она для себя считает важными. И если на своей работе она умеет доверять, сотрудничать и делегировать ответственность - все то же самое будет прекрасно работать и в отношениях с ее мужчиной.
elle.ru