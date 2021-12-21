Что тормозит твою карьеру? - ФОТО

Успех может выглядеть совершенно по-разному. Например, как селфи загорелого дауншифтера на фоне индийских пальм. Или как бледный, но гордый профиль трудолюбивой коллеги из соседнего офиса. И разница здесь не столько в деловых качествах одной и другого, сколько в их личном отношении к этому вопросу. "В оценке нашей успешности всегда есть внешняя и внутренняя составляющие, - объясняет Наталия Долина, директор ­Европейского центра бизнес-коучинга,- Нередкий случай: у человека отличное резюме, хорошая должность и зарплата - а он не чувствует себя успешным, потому что по каким-то своим критериям считает, что проигрывает в этой жизни. Скажем, у него нет времени заняться собой или реализовать какую-то важную мечту - он ощущает себя разочарованным, как будто живет не своей жизнью, добился чего-то для других, а не для самого себя. При этом в роли "других", как правило, мы неосознанно видим своих родителей, от которых с детства усвоили, как "правильно себя вести" и вообще "быть хорошими девочками". Если, взрослея, вам не удалось пересмотреть эти давние установки, чтобы ясно понять, что нужно от жизни лично вам, они начинают вас ограничивать и тормозят движение к успеху". Перед вами - самые распространенные "блокирующие" ситуации и экспертные подсказки, как из них выйти.

"Я жду признания"

Ситуация: вы трудитесь от рассвета до заката и с нетерпением ждете, когда такой героизм отразится на ваших доходах. Нет, сами вы ничего не просите - и это, кстати, типично женская установка. В отличие от мужчин, многие девушки не решаются "требовать", ожидая прибавки к зарплате, как некоей "родительской похвалы". Другая проблема в том, что женщины зачастую не отличают свою личную ценность от объективной стоимости своего труда. Отсюда и чувство неловкости: "Наверное, я этого не стою..." Мнение коуча: ждать у моря погоды и обесценивать себя - это, конечно, не выход. Старайтесь формулировать свой запрос с очень конкретными цифрами. Например: "За эти полгода мне удалось на треть увеличить базу клиентов, что соответствует повышению оплаты на те же 30 %". Важный момент: если вы цените себя, то абсолютно естественным продолжением такого отношения будет желание вкладываться в свой потенциал и монетизировать эту ценность. Того, кто тратит деньги на свое развитие и обучение, гораздо реже смущает вопрос "А могу ли я просить прибавки?"

"Груз ответственности"